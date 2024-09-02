Под крылом звезды мирового масштаба

Пятикратная чемпионка планеты по художественной гимнастике будет готовить в Чувашии победительниц соревнований.

В Чебоксарах заработал центр гимнастики Евгении Левановой. Он базируется в недавно отстроенном физкультурно-оздоровительном комплексе «Волга», и теперь здесь можно увидеть потоки девочек с булавами, обручами и иными профильными снарядами. Центр носит имя уроженки столицы республики, пятикратной чемпионки мира по художественной гимнастике Евгении Левановой. При этом сама она не просто курирует деятельность центра, но и лично занимается с детишками в качестве тренера.

После завершения блистательной карьеры спортсменка Леванова уже успела проявить себя как организатор. В прошлом году она провела в родных Чебоксарах межрегиональный турнир по художественной гимнастике «Евгения». На церемонии открытия этого праздника спорта Леванова с трепетом в голосе призналась в любви к Чебоксарам и Чувашии. Поэтому работа с детьми на родине — особенный шаг в ее карьере. Но и, надо полагать, для юных гимнасток это тоже знаковое событие — ведь с ними занимается звезда мирового спорта!

«Цель, на данный момент, — вывести новую плеяду чемпионов, показывать результаты по России и выдвигать Чувашскую Республику на вершины пьедестала», — сказала Леванова.

Впрочем, гимнастка рассказала, что не все приходят на занятия в центр исключительно ради спорта высших достижений. «Кто-то просто хочет иметь красивую осанку, вырасти с высокими ножками, вытянуться и быть пластичными. У каждого свои цели, главное — это родительское доверие, которое, надеюсь, есть», — говорит Леванова.

Насчет доверия, впрочем, можно не сомневаться — как-никак наша землячка представляет отечественную художественную гимнастику, а она — эталон в мировом спорте. К тому же, как не учитывать тот факт, что Евгения занималась у знаменитой Ирины Винер, которую, кстати, называют жестким и требовательным наставником. Автор этих строк поинтересовался у Левановой: А каким тренером видит себя она? «Справедливым», — отметила спортсменка и поблагодарила Винер за все.

«Она всегда меня поддерживает во всех начинаниях, всегда могу обратиться к ней за советом и рекомендацией. Ирина Винер — великий человек, который всегда будет рядом со мной», — поделилась Леванова.

Возможно, в будущем она и сама будет тренером сборной, такой перспективы Евгения не исключает: «Почему нет? Да, я бы очень хотела», — говорит гимнастка. Свежий пример: ее подруга по сборной России Анастасия Близнюк сейчас тренирует команду Китая и привела ее к «золоту» Игр-2024 в Париже.

«Очень счастлива за нее. Это безумно крутой результат, потому что Настя только три года назад выступала на Олимпийских играх в Токио, а сейчас подняла команду на пьедестал в качестве тренера. Это уникальный человек, таких в мире больше нет», — считает Леванова.

Если Леванова безумно счастлива за Близнюк, за саму Леванову счастлива (не считая родных и близких, конечно же) ее первый тренер, вице-президент Федерации художественной гимнастики Чувашии Ирина Штайнер.

«Я очень рада, что моя воспитанница, достигшая больших успехов в спорте, решила для себя выбрать профессию тренера. Очень приятно. Я уверена, что у нее получится, она будет выбирать талантливых девочек и направлять их на дорогу большого спорта», — говорит Штайнер.

Вице-президент также заявила, что Левановой переданы полномочия старшего тренера Чувашии. «Это мое решение, она это заслужила. Я очень горжусь ею и хочу, чтобы она принесла Чувашии новых звездочек», — сказала Ирина Леонидовна.

По ее словам, художественная гимнастика в Чувашии развивается прекрасно. «У нас шесть клубов, которые перспективно работают, делегируют своих спортсменов на всероссийские соревнования, выполняют спортивные разряды. Это очень красивый и важный спорт для нашей республики, мы выполняем очень полезное дело, воспитываем красивых, стройных, умных девочек».

…Некоторое время назад наша газета писала о том, что Леванова завершила учебу на факультете русской и чувашской филологии и журналистики ЧГУ имени И.Н. Ульянова, а диплом защитила «на производстве» — в стенах редакции «Советской Чувашии». Тогда один из членов комиссии, заведующий кафедрой Анатолий Данилов, предложил поступить в магистратуру. Сработало: спортсменка пошла и по научному пути. И дала понять, что одно другому не мешает. «Это все будет в балансе 100%. Хочу получить полноценное образование — завершить и бакалавриат, и магистратуру», — рассуждает Леванова.

КСТАТИ Ожидается, что осенью в Чебоксарах вновь пройдет соревнование по художественной гимнастике «Евгения», оно уже внесено во Всероссийский реестр.

У юных гимнасток может не сразу все получаться, но в старательности им не откажешь. Фото из телеграм-канала Евгении Левановой