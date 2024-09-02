В Красноармейском округе МТС оцифровала земли, которые оберегал легендарный чувашский батыр

Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении сети LTE в Красноармейском муниципальном округе. В результате проведенных работ доступ к высокоскоростному интернету получили еще порядка тысячи человек, живущих в старинных селах Чувашии, известных по древним легендам.

Специалисты МТС установили новое телеком-оборудование в Именево и Убеево Красноармейского округа. Благодаря этому местные жители могут пользоваться всеми цифровыми сервисами на скорости до 50 Мбит/с.

Оба села – одни из самых старинных на территории округа. Согласно археологическим данным они основаны в XIII-XIV веках. По преданиям, Убеево было названо в честь отважного батыра Уби – героя чувашских легенд. Он помог местным переселенцам из Закамья основаться в этом месте, оберегал их земли. А название Именево появилось от имени старика Именя, который вместе со своей семьей стал первооснователем поселения.

Сейчас в селах работают фельдшерско-акушерские пункты, в Убеево есть школа и Центр культурного досуга. Порядка четверти населения – дети и молодежь до 30 лет. Теперь на комфортных скоростях они могут смотреть фильмы в HD-качестве, играть в онлайн-игры, дистанционно учиться на образовательных платформах, созваниваться с родными и друзьями по видеосвязи.