Программа социально-экономического развития Красноармейского района на 2020-2025 годы

Утверждена постановлением администрации Красноармейского района от 21.07.2020 № 292.

О РАЙОНЕ

Красноармейский район расположен в центре Чувашской Республики. Граничит на севере с Чебоксарским районом, на северо­востоке — с Цивильским районом, на юге — с Канашским и Вурнарским районами, на западе — с Аликовским и Моргаушским районами. По размерам территория Красноармейского района является самой маленькой в республике, его площадь 456,3 км. Административный центр — село Красноармейское, удален от столицы Чувашской Республики на 58 км. В районе 89 населенных пунктов, которые объединены в 9 сельских поселений.

За 2019 год в консолидированный бюджет Красноармейского района поступило доходов в сумме 410,1 млн рублей с ростом к уровню 2018 года на 23,8%, в том числе собственные доходы в объеме 109,6 млн рублей с ростом на 6,9%, или 26,8% от общего объема доходов. Консолидированный бюджет Красноармейского района за 2019 год исполнен с профицитом в сумме 29,7 млн рублей при плановом дефиците — 9,5 млн рублей. Собственные доходы на душу населения за 2019 год составили 7847,03 рубля.

Численность населения на 1 января 2020 года составляла 13680 человек. Численность трудоспособного населения по району — 7097 человек, численность экономически активного населения — 6273 человека. Численность официально зарегистрированных безработных на 1 января 2020 года — 40 человек, уровень регистрируемой безработицы — 0,54% от численности экономически активного населения.

Среднесписочная численность работников всех организаций района за 2019 год составила 2559 человек, из них численность занятых в малом и среднем предпринимательстве, включая индивидуальных предпринимателей, — 1513 человек.

Среднесписочная численность работников малого и среднего предпринимательства (без внешних совместителей) в прошлом году составила 1513 человек (103,8% к уровню 2018 года).

Среднемесячная заработная плата (без субъектов малого предпринимательства) в Красноармейском районе в 2019 году составила 32147,9 рубля. По сравнению с уровнем 2018 года среднемесячная заработная плата увеличилась на 8,1%.

Оборот продукции (услуг) у субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 2273,4 млн рублей, или 90,7% к уровню 2018 года. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами субъектов малого и среднего предпринимательства составила 1088,7 млн рублей, или 74,1% к уровню 2018 года.

Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2019 году составил 1184,5 млн рублей, или 105% к 2018 году, индекс производства продукции — 100%.

В районе расположены памятники истории и архитектуры, природы, развиты народные промыслы и декоративно­прикладное искусство. Разработаны 4 туристических маршрута: экскурсия по музеям Красноармейского района, экскурсия «Святыни Красноармейского района», прохождение труднодоступных мест Красноармейского района по маршруту «Большая Шатьма — Караево — Убеево — Шивбоси», поход по водоемам и озерам (водоемы: Таныши, Пшонги, Пинеры, Кюльхири; озера: Кошкинское, Кюльхири и Коммуна).

За 2019 год зарегистрировано 49 браков (в 2018 году — 48), 32 развода (в 2018 году — 31). В 2019 году родилось 92 ребенка (в 2018 году — 123), умерло 255 человек (в 2018 году — 222).

В 2019 году в Красноармейском районе реализовано 16 инвестиционных проектов общей стоимостью 315,2 млн рублей с созданием 39 новых рабочих мест.

Наиболее крупными из них являются:

строительство сенохранилища на 500,0 тыс. тонн КФХ Игнатьева А.Н.;

строительство зернохранилища ООО «Красное Сормово»;

покупка сельскохозяйственной техники в количестве 21 ед.: в ООО «Красное Сормово», ООО «Агрофирма Таябинка», ООО «ВОЛИТ», ИП глава КФХ Посадский Л.И., КФХ Ермакова В.Ю., ИП глава КФХ Игнатьева А.Н., КФХ Шумилова В.Н., КФХ Степанова В.Ю., КФХ Васильевой В.А., ИП глава КФХ Игнатьева И.В.;

капитальный ремонт хоккейной площадки с. Красноармейское;

обновление технологических оборудований завода «КЕТРА»;

реконструкция зернохранилища ООО «Агрофирма Таябинка»;

капитальный ремонт на газопроводах Заволжского ЛПУМГ «Газпром трансгаз Нижний Новгород»;

строительство автомобильной дороги к д. Анаткасы по улицам Чапаева, Ельниковая и Дружбы ООО «Дорстройсервис»;

капитальный ремонт крыши здания МБОУ «Траковская СОШ» ООО «Партнер».

Кроме того, введены в эксплуатацию 7 объектов потребительского рынка.

В рамках реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в 2019 году в районе реализовано 17 проектов на сумму 11,7 млн рублей, из которых на ремонт автодорог общей площадью 13229,68 м2 направлено 7,8 млн рублей (5 проектов). В 2020 году в районе планируется реализовать еще 22 инвестиционных проекта общей стоимостью 326,6 млн рублей с созданием 67 новых рабочих мест.

В 2019 году введено в эксплуатацию 4,042 тыс. кв. м общей площади жилья, или 108% к уровню 2018 года.

Средняя урожайность зерна в Красноармейском районе составила нынче 36,8 ц/га. А валовой сбор текущего года превышает прошлогодний показатель на 37,9%.

ПРОБЛЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дорожная инфраструктура

Строительство автомобильной дороги с переходным типом покрытия протяженностью 0,824 км в д. Синьял­Чурино. Объект два раза выставлялся на торги КУ «Чувашупрдор» в 2018 году. Подрядчик не был определен ввиду занижения сметной стоимости объекта КУ «Чувашупрдор».

Что делается

12 марта 2020 года главой администрации района была проведена встреча с директором КУ «Чувашупрдор» Немовым А.И. по данной проблеме. КУ «Чувашупрдор» высказало предложение о проведении администрацией Красноармейского района пересчета сметной стоимости объекта в ценах 2020 года с продлением технических условий, выданных филиалом МРСК Волги­Чувашэнерго.

Пути решения

Администрацией Красноармейского района начата работа по пересчету сметной стоимости и продлению технических условий. Строительство автомобильной дороги с твердым покрытием протяженностью 4,3 км по 5 улицам юго-западного микрорайона с. Красноармейское, где на двух улицах земельные участки предоставлены многодетным семьям. Вся инженерная инфраструктура имеется.

Что делается

Администрацией Красноармейского района разработан проект планировки и межевания данного микрорайона для проецирования КУ «Чуваш-упрдор». Данный проект направлен в 2018 году в Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики. На разработку проекта планировки и межевания из местного бюджета направлено 476,0 тыс. рублей. По состоянию на 10.03.2020 работы по проектированию не начаты. Все документы по проекту планировки и межевания находятся в КУ «Чувашупрдор».

Пути решения

Включить в план разработки проектной документации КУ «Чувашупрдор».

Ходатайство администрации Красноармейского района в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики о возможности включения объекта в титул 2021-2022 годов.

Строительство автомобильной дороги с твердым покрытием протяженностью 1.01 км по ул. Союзной с. Красноармейское.

Объект был на контроле у Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии. Вся проектная документация находится в КУ «Чувашупрдор».

Что делается

Администрацией Красноармейского района направлено письмо в Министерство транспорта и дорожного хозяйства о перепроектировании существующей проектной документации с автомобильной дороги с переходным типом покрытия на автомобильную дорогу с твердым покрытием.

Пути решения

Включить в план разработки проектной документации КУ «Чувашупрдор» на 2020 год.

Ходатайство администрации Красноармейского района в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии о возможности включения объекта в титул 2021 года.

Строительство автомобильной дороги с твердым покрытием протяженностью 2.8 км по 8 улицам юго-восточного микрорайона с. Красноармейское, где земельные участки предоставлены многодетным семьям. Имеется электроснабжение. При первом уточнении из республиканского бюджета выделены средства на 2020 год в сумме 3,4 млн рублей на газоснабжение.

Что делается

Имеется проект планировки межевания территории.

Пути решения

Ходатайство администрации Красноармейского района в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии о возможности включения объекта в титул 2022-2023 годов.

ОБРАЗОВАНИЕ

Проблема отсутствия плавательного бассейна на территории района. Обучающиеся образовательных организаций лишены возможности обучаться плаванию в рамках 3-го часа физической культуры. В Указе Главы Чувашской Республики «О дополнительных мерах по укреплению здоровья и содействию физическому развитию детей» говорится о предоставлении плавательных бассейнов для проведения занятий по обучению плаванию учащимся на безвозмездной основе. Но следует отметить, что ближайший бассейн расположен в г. Цивильске на расстоянии более 25 км. Образовательными организациями проведен сбор согласия родителей на подвоз обучающихся в г. Цивильск для проведения занятий по плаванию, на что родители не дали согласия, акцентируя на дальнее расстояние.

Требуется капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций:

МБОУ «Красноармейская СОШ» и МБОУ «Алманчинская СОШ».

Требуется капитальный ремонт кровли МБОУ «Исаковская СОШ».

Требуется капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад «Сеспель».

Требуется капитальный ремонт кровли МБДОУ «Детский сад «Чебурашка».

Требуется замена оконных блоков общеобразовательных учреждений.

Перевод дошкольной группы МБОУ «Большешатьминская СОШ им. В.В. Васильева» в здание школы.

Что делается и пути решения

Проведен анализ имеющихся условий, ресурсов, выделены основные проблемы создания современной инфраструктуры на муниципальном уровне. На сегодняшний день ведется работа над проектно-сметной документацией и получением экспертного заключения.

Рассматривается вариант строительства плавательного бассейна как пристроя МБОУ «Траковская СОШ», что позволит обучать плаванию всех обучающихся образовательных организаций района. На сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация.

МБОУ «Красноармейская СОШ» — имеется проектно-сметная документация. Находится на согласовании с Минобразования Чувашии на 2022 год.

МБОУ «Алманчинская СОШ» — имеется проектно-сметная документация. Находится на согласовании с Минобразования Чувашии на 2022 год.

Капитальный ремонт кровли МБОУ «Исаковская ООШ» — имеется проектно-сметная документация и экспертное заключение. Находится на согласовании с Минобразования Чувашии на 2021 год.

Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад «Сеспель» — имеется проектно-сметная документация. Находится на согласовании с Минобразования Чувашии на 2021 год.

Капитальный ремонт кровли МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» — имеется проектно-сметная документация, ожидание экспертного заключения. Находится на согласовании с Минобразования Чувашии на 2023 год.

Замена оконных блоков общеобразовательных учреждений — имеется проектно-сметная документация. Находится на согласовании с Минобразования Чувашии на 2021 год.

Перевод дошкольной группы МБОУ «Большешатьминская СОШ им. В.В. Васильева» в здание школы — разработка проектно-сметной документации на 2021 год.

В ноябре в деревне Юпрямы торжественно открыли новую дорогу и детскую площадку. Последняя появилась в деревне благодаря выделенным из бюджета республики 100 тысячам рублей в честь 100-летнего юбилея Чувашской автономии.

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Строительство плавательного бассейна как пристроя МБОУ «Траковская СОШ»: из местного бюджета на разработку проектно-сметной документации выделено 600000 рублей.

Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций — МБОУ «Красноармейская СОШ» в рамках нацпроекта «Современная школа» по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше), МБОУ «Алманчинская СОШ», МБОУ «Исаковская ООШ». Из местного бюджета на подготовку проектно-сметной документации и экспертизы выделено 515,0 тыс. рублей. Общая потребность на эти цели составляет 102842,49 тыс. рублей.

Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад «Сеспель»: из местного бюджета на подготовку проектно-сметной документации и экспертизы выделено 320,0 тыс. рублей в рамках программы «Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организаций». Общая потребность на эти цели — 29987,98 тыс. рублей.

Замена оконных блоков общеобразовательных учреждений: из местного бюджета на подготовку проектно-сметной документации и экспертизы выделено 102,8 тыс. рублей. Общая потребность на эти цели — 13048,94 тыс. рублей.

Капитальный ремонт кровли МБДОУ «Детский сад «Чебурашка»: из местного бюджета на подготовку проектно-сметной документации и экспертизы выделено 350,0 тыс. рублей. Общая потребность на эти цели — 3760,42 тыс. рублей.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Реконструкция биологических очистных сооружений со сливной станцией в комплексе.

В 2018 году Красноармейский районный суд обязал администрацию Красноармейского района в течение одного года со дня вступления решения суда в законную силу принять меры по сбору и вывозу от неканализационной части Красноармейского сельского поселения отходов (осадков) из выгребных ям на сливные станции.

На территории Красноармейского района имеется одно очистное сооружение КОС-1400. Капитальный ремонт биологических очистных сооружений не проводился с начала эксплуатации (1986 год). Для реконструкции биологического очистного сооружения КОС-1400 со сливной станцией необходимы финансовые средства для проектирования и прохождения экспертизы в размере 3629,43 тыс. рублей, в том числе:

— разработка проектно-сметной документации 2757,96 тыс. рублей;

— проведение государственной экспертизы проектной документации — 871,47 тыс. рублей.

Что делается

Ввиду недостаточности финансовых средств в местном бюджете администрацией Красноармейского района 05.02.2020 была подана заявка в Министерство сельского хозяйства Чувашии на участие в конкурсе по разработке проектной документации и прохождение экспертизы по реконструкции биологических очистных сооружений КОС-1400 со сливной станцией в с. Красноармейское в соответствии с современными экологическими требованиями проектной документации. Данная заявка конкурсный отбор не прошла.

Пути решения

В местном бюджете Красноармейского района недостаточно финансовых средств для разработки проектно-сметной документации. Администрация Красноармейского района будет выходить с ходатайством в адрес Минстроя Чувашии.

Реконструкция системы теплоснабжения протяженностью 2,031 км и горячего водоснабжения протяженностью 2,198 км по УЛ. Ленина с. Красноармейское.

Что делается

В 2020 году направлена заявка в Минстрой Чувашии о выделении финансовых средств на разработку проектно-сметной документации в сумме 3,9 млн рублей.

Пути решения

Выделение финансовых средств в сумме 3,9 млн рублей из республиканского бюджета.

Капитальный ремонт 22 водонапорных башен, оформленных в муниципальную собственность.

Что делается

Разработана сметная документация на капитальный ремонт 22 водонапорных башен на общую стоимость 25117,96 тыс. рублей. Сметная документация прошла экспертизу сметной стоимости.

Пути решения

Выделение финансовых средств республиканского бюджета в сумме 23359,7 тыс. рублей с последующим софинансированием из местного бюджета Красноармейского района.

КУЛЬТУРА

Строительство Дома культуры с. Красноармейское.

Дом культуры с. Красноармейское 1959 года постройки, он не соответствует современным требованиям по предоставлению культурно-досуговых услуг населению. В Доме культуры не хватает помещений для работы кружковых занятий и спе циалистов, зрительный зал на 190 посадочных мест.

В селе проживают более 5000 человек.

Что делается

ООО «Проект-мастер» разрабатывается ПСД строительства 3-этажного Дома культуры в с. Красноармейское со зрительным залом на 300 мест. Строительство учреждения культуры включено в план Министерства культуры на 2021-2023 годы. Для разработки ПСД с прохождением экспертизы потребуются средства в сумме 1700,0 тыс. рублей.

Источники и объемы финансирования

Для разработки ПСД и прохождения экспертизы требуется выделение средств через Министерство культуры Чувашии в 2020 году.

Строительство Дома культуры в д. Яманаки.

Для предоставления культурно-досуговых услуг населению в деревне нет Дома культуры. Расстояние до ближайшего Дома культуры более 5 км. Население — 484 человека.

Что делается

Разработана ПСД на сумму 75,0 тыс. рублей, которая в 2017 году оплачена за счет внебюджетных источников. Локальная сметная стоимость строительства Дома культуры составляет 20000,0 тыс. рублей. Для прохождения экспертизы необходимо 200,0 тыс. рублей.

Источники и объемы финансирования

Строительство Дома культуры включено в план Министерства культуры на 2023-2024 гг.

Коммерческие и инфраструктурные проекты, планирующиеся к реализации в период с 2020-2025 гг.

В период с 2020 по 2025 годы в рамках программы будет реализовано 42 проекта инфраструктурной направленности и 22 коммерческих проекта.

Проекты инфраструктурной направленности будут профинансированы на общую сумму 1738,82 млн рублей, в том числе за счет федерального финансирования на сумму 17,92 млн рублей, за счет консолидированного бюджета Чувашской Республики — 1720,9 млн рублей.

Объем финансирования коммерческих проектов составит 150,1 млн рублей за счет внебюджетных источников финансирования.