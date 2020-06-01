Красноармейская средняя школа — лучшая по шахматам

Третий год в рамках всероссийского проекта «Шахматы в школы», реализуемого в Чувашии с 2017 года, среди школ республики проводится конкурс на лучшую организацию преподавания шахмат. В этом году победителем стала Красноармейская средняя школа.

Как рассказывают в школе, много работы было проделано, чтобы оснастить и оформить отдельный кабинет для обучения шахматам. А в прошлом году появилась возможность проводить занятия по шахматам в открытом на базе школы центре цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Но главное — это люди, отмечает директор школы Снежана Гаврилова: организаторы, преподаватели и просто энтузиасты Лариса Крутова, Василий Петров, Сергей Ефимов, Геннадий Прохоров и другие. Впрочем, и сама Снежана Михайловна является идейным вдохновителем шахматного клуба. Она, кстати, предложила охватить занятиями не только детей, но и их родителей.

За турнирами следили не только учащиеся, но и все село — репортажи и фотоотчеты с интеллектуальных состязаний размещались на сайте образовательного учреждения и печатались в школьной газете. Здесь все настолько увлеклись шахматами, говорят учителя, что было бы непростительно не победить. В ближайшее время со школой будет подписан договор для получения денежной премии и четырех ноутбуков, которые передадут после снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом, сообщается на сайте учреждения.

Фото cap.ru:

В конкурсе на лучшую организацию преподавания шахмат Красноармейская школа набрала 551 балл, опередив на полсотни очков чебоксарскую школу № 37.