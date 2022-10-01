Прошел сентябрь, а обещанной дороги в Синьял-Чурино нет

Снова лужи, снова грязные сапоги…

В августе этого года «Советская Чувашия» писала о том, что жители деревни Синьял-Чурино Красноармейского района уже много лет ждут благоустройства грунтовой дороги (номер от 9 августа 2022 года). Напомним, речь идет об участке между двумя прудами, соединяющем две улицы — Школьную и Октябрьскую. В дорожном покрытии нуждается и часть пути, которая ведет до магазинчика на улице Садовой. Всего – более 800 метров бездорожья.

В межсезонье здесь размывает дорогу так, что идти пешком сложно даже в резиновых сапогах, ноги постоянно скользят и вязнут в грязи, особенно опасно возле пруда. Каждый день путь до магазина, школы, медпункта, остановки становится испытанием и для детей с родителями, и для пожилых.

Нынешний сентябрь особенно запомнился жителям деревни проливными дождями, ведь они надеялись, что проблема будет решена. Первый заместитель главы администрации Красноармейского муниципального округа – начальник управления по благоустройству и развитию территорий Владимир Долгов обещал приступить к благоустройству временной дороги как раз в сентябре, и засыпать проблемный участок щебнем. С момента публикации нашей статьи прошло уже два месяца, а работы так и не начались.

Журналист «СЧ» не раз общался с Долговым по телефону, но в ответ, как и сельчане, слышал только обещания: «Сделаем, позвоните через неделю, пока у нас нет подрядчика». В ходе следующего разговора выяснилось, что подрядчика нашли, но обустроить дорогу мешают частые дожди.

Такой подход чиновников к решению проблем, конечно, вызывает недоумение. Ведь жители Синьял-Чурино рассчитывали, что уже осенью смогут передвигаться по благоустроенной дороге, хоть и временной. И, безусловно, позаботиться об этом нужно было до плохой погоды, ведь сейчас сезон дождей, а там и до снега недалеко.

Кстати, в пример властям Красноармейского муниципального округа можно поставить похожую ситуацию в деревне Ильбеши Чебоксарского района. Там после выхода видеорепортажа «СЧ» грунтовая дорога, которая также соединяет две улицы, буквально за несколько дней заметно преобразилась. Хотя ее благоустройства тоже ждали много лет. Но здесь обращения были услышаны. На грузовиках завезли битый кирпич, распределили, а затем утрамбовали катком, и засыпали черным песком. Приводить дорогу в порядок помогали всей деревней.

Возвращаясь к деревне Синьял-Чурино, хочется сказать, что жители регулярно звонят в редакцию, и каждый раз сообщают о том, что работы еще не начались…