Пока дети на каникулах, в школьных мастерских шьют маски

Администрация Красноармейского района решила основательно подготовиться к вирусной эпидемии, предложив жительницам района взяться за пошив тканевых масок. Под швейные мастерские оборудовали школьные кабинеты технологии, пустующие во время затянувшихся каникул.

По словам главы администрации Красноармейского района Александра Кузнецова, в районных аптеках в последние дни образовался дефицит одноразовых медицинских масок, поэтому решено было наладить местное «производство» для нужд муниципалитета. Это не медицинские маски, подчеркивает руководитель администрации, и, возможно, они менее эффективны, но все же уменьшить риск заражения могут.

Напомним, марлевые и хлопковые маски носят максимум два-три часа, после чего обязательна стерилизация: их нужно прокипятить, обработать паром или обеззараживающим средством, а лучше все сразу.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, маски эффективны исключительно в сочетании с другими методами профилактики: нужно избегать контактов с другими людьми, часто мыть руки и дезинфицировать предметы и поверхности.

Фото cap.ru: В условиях дефицита медицинских масок людям приходится учиться самим изготавливать средства защиты.