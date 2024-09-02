Дань памяти жертвам терактов

Сегодня в Чувашии пройдут мероприятия в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

Так, в Чебоксарах активисты будут раздавать на улицах памятки с информацией о том, как распознать и предотвратить террористические акты. В Доме дружбы народов Чувашии состоится сразу несколько тематических событий — всероссийские акции «Капля жизни» и «Для чего я помню третье сентября?», открытый диалог «Встреча с героем».

Минкультуры Чувашии до 6 сентября будет проводить флешмоб «Мы против терроризма!». Минспорта республики приглашает спортсменов, тренеров, судей и всех любителей спорта присоединиться в социальных сетях к фото-флешмобу «Объединимся вместе против террора». Также по всей республике пройдут тематические уроки и концертные программы.