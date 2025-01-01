Соавторы Вышитой карты России отмечены премией Правительства РФ

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова и директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова стали лауреатами премии Правительства РФ в области культуры. Высокой награды они удостоены за реализацию творческого проекта «Вышитая карта России».

Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра России Михаила Мишустина от 25 декабря 2024 года опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. С признанием соавторов всероссийской акции в своем телеграм-канале поздравил Глава Чувашии Олег Николаев.

«Вышитая карта объединила все регионы нашей необъятной и могучей страны, став символом огромной силы и единения всех народов России. Над ее созданием трудились более 260 мастеров из всех регионов страны. От всей души поздравляю Светлану Анатольевну и Ирину Петровну с заслуженной наградой. Знаю, за ней – колоссальная работа. Благодарю за труд и желаю дальнейших успехов!» — поздравил Олег Николаев.
Опубликовано: 2 января 2025 г.


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