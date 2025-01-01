Соавторы Вышитой карты России отмечены премией Правительства РФ

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова и директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова стали лауреатами премии Правительства РФ в области культуры. Высокой награды они удостоены за реализацию творческого проекта «Вышитая карта России».

Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра России Михаила Мишустина от 25 декабря 2024 года опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. С признанием соавторов всероссийской акции в своем телеграм-канале поздравил Глава Чувашии Олег Николаев.