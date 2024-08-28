Модельные библиотеки и дома культуры должны быть в каждом муниципалитете.

Выездные рабочие совещания для министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светланы Каликовой — обычная практика. Недавно наша газета писала о поездке Светланы Анатольевны в Ядринский округ. А на днях она посетила Урмарский и Козловский. Здесь руководитель ведомства ознакомилась с ходом реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Культура».

Пока мы ждали приезда министра возле здания Урмарской администрации, обратили внимание с коллегами по перу на памятник вождю революции. На большом постаменте скромно стоял маленький Ленин. И эта диспропорция бросалась в глаза. Но как нам объяснили — это вообще-то первый памятник Владимиру Ильичу в Чувашии, открытый 7 ноября 1924 года. И убирать его не собираются, в перспективе возможна только замена постамента. С такого вот интересного исторического факта началась рабочая поездка журналистов с министром культуры Светланой Каликовой.

Справка «СЧ» В 2024 году в муниципалитетах Чувашии ведется строительство 14 клубов: два за счет местного бюджета и семь за счет инициативного бюджетирования, один — в рамках национального проекта «Культура», четыре — в рамках государственной программы «Развитие культуры».

Успеют в срок

В первую очередь руководитель провела встречу с главой Урмарского округа Василием Шигильдеевым. В Урмарах уже несколько лет центральная районная библиотека не используется по назначению. Можно сказать, что библиотеки и нет — здание признано аварийным. И сегодня муниципалитетом делается все, чтобы «оживить» книжное царство. Готовится проект дальнейшей реконструкции здания, а пока доступ к книгам возможен в Доме культуры — хоть и в стесненных условиях, но все же лучше, чем ничего.

Светлана Анатольевна напомнила, что создание модельных библиотек — вовсе не формальность, а необходимость, продиктованная временем. К месту пришлось упоминание поручения Главы Чувашии Олега Николаева о создании в муниципалитетах равных условий развития для всех жителей. Во многих округах уже действуют библиотеки нового формата и даже не по одной, в то время как в Урмарском округе ее вообще нет. Но это только пока.

«Наша с вами задача, — сказала министр главе округа, — чтобы в следующем году, до начала учебного года, открыть модельную библиотеку, чтобы ваши дети смогли получить новый книжный фонд, новое оборудование». По большому счету республиканский бюджет уже сформирован, но у округа есть возможность попасть под финансирование, если до конца года будут предоставлены готовый проект и вся необходимая документация.

В ходе встречи Светлана Каликова обсудила с руководством округа и другие вопросы, касающиеся культурной сферы — работу автоклубов, музеев, кинозалов, использование Пушкинской карты. Также среди профессиональных интересов Каликовой оказался и капитальный ремонт Дома культуры в селе Ковали. И здесь не обошлось только разговорами, министр выехала на место.

Ковалинский сельский Дом культуры построили в 1982 году, до этого для досуга сельчан использовался маленький деревянный клуб. В 2012-м здание было газифицировано, сделан ремонт, появились пластиковые окна. Но сегодня сельский ДК требует большего внимания, необходимо буквально перестроить здание.

На ремонт Ковалинского СДК в рамках государственной программы «Развитие культуры» из республиканского бюджета выделено 37 млн рублей. На сегодняшний день здесь выполнена только часть ремонтных работ — всего 10%. Но такая нерасторопность вполне объяснима — подвела некачественная проектно-сметная документация. Почему-то это уже не удивляет. Но подрядчик искренне переживал: документ составлен из рук вон плохо, слишком поверхностно, без учета деталей и нюансов. Приходится вносить изменения по ходу работ.

Правда, все поправимо. Готовятся новые смета и соглашение. На резонный вопрос Светланы Каликовой о сроках подрядчик ответил, что успеет завершить работы в назначенное время — конец ноября этого года. И все же министр культуры, обращая внимание на низкий уровень технической готовности объекта, настоятельно рекомендовала главе округа контролировать дальнейший ход капитального ремонта.

В ожидании открытия

Переезд в деревню Илебары Козловского округа занял не больше получаса. И здесь нас ждала немного иная картина — красивое кирпичное здание с бросающейся в глаза вывеской «Дом культуры». Строительство ДК в деревне началось в прошлом году. И сегодня новый досуговый центр впечатляет не только своей внешней стороной. Внутри современное оборудование, позволяющее показывать фильмы, проводить праздничные вечера, концерты. Для детей будут работать спортивные и творческие кружки. Светлый и уютный Дом культуры на 100 мест наверняка станет точкой притяжения сельчан.

Светлана Каликова с интересом прошлась по готовым залам. Посмотрела сцену, библиотеку, познакомилась с сотрудниками. «Жители ждут открытия?» — спросила Светлана Анатольевна. «Ждут!» — заверили ее работники учреждения. В подтверждение этих слов, уже на улице, житель деревни Илебары Иван Яковлев поделился своими ожиданиями с прессой: «Радует, что уже в этом году жителей нашей деревни ждет такое радостное событие — открытие нового Дома культуры. Теперь у нас появится место, где мы сможем проводить культурный досуг, общаться, а наши дети смогут здесь заниматься и развиваться».

С неменьшим интересом министр культуры осмотрела и историко-краеведческий Дом-музей имени Н.И. Лобачевского в Козловке. Музей расположен в доме-усадьбе известного русского математика, в котором он жил в летнее время в 1848-1856 годы. Музей был открыт в 1994 году, а здание является объектом культурного наследия федерального значения и памятником истории. Примечательно, что это единственный музей в мире, посвященный великому математику.

Два года назад музей приступил к реализации масштабного проекта — созданию экспозиции «Человек, сломавший пространство». В этом году в рамках национального проекта «Культура» предусмотрено техническое оснащение Дома-музея. Для этих целей 5 млн рублей выделено из федерального бюджета, 10 млн — из республиканского. Открытие новой экспозиции запланировано на 1 декабря 2024 года.

Интересно, что по соседству с домом Лобачевского, на холме, стоит еще один объект исторического наследия — дом барона Жомини. Это двухэтажное здание на каменном фундаменте из 15 комнат с флигелями. Выглядит несколько запущенно, но величественно. В будущем объект ждет реконструкция, так что, возможно, мы напишем о нем еще не раз.

Помимо этого в Козловке Светлана Каликова оценила ход работ по модернизации межпоселенческой центральной библиотеки. Учреждение преобразуют в интеллектуальный культурно-досуговый центр, который будет способствовать творческому развитию, самореализации и общению пользователей. На переоснащение по модельному стандарту из республиканского бюджета выделено 10 млн рублей. На сегодняшний день освоено 79% средств. Открытие библиотеки запланировано на первую декаду декабря. Хотя, как уверяет застройщик, работы могут завершиться и раньше.

Светлана Каликова убедилась, что ремонтные работы в библиотеке в Козловке идут согласно графику. Фото автора