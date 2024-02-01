Женщину, подозреваемую в совершении теракта и грабежа, арестовали на два месяца

Об этом громком деле «СЧ» сообщала в прошлом номере. Напомним, вечером 28 января учительница начальных классов чебоксарской школы № 10 записала видеообращение в поддержку Вооруженных сил Украины, после чего попыталась поджечь учебное заведение. Видео она распространила среди родителей своих учеников, а также в сети «Интернет». Возгорание своевременно ликвидировано, никто не пострадал. За несколько дней до этого женщина открыто похитила золотые цепочки в ювелирном салоне.

Как сообщает Следственный комитет РФ по Чувашской Республике, 30 января судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Судя по официальному комментарию управления образования администрации города Чебоксары, с учителем «в связи с совершением аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы» расторгнут трудовой договор.

Напомним, подозреваемая поясняла на допросе, что все свои противоправные действия совершала по указанию неизвестных, с которыми общалась по телефону.