Аутсайдеру не поздоровилось

Цивильский «БоМиК» продолжает бороться за победу в чемпионате МФС «Приволжье» по футболу. Уже совсем скоро наступит развязка, а пока подопечные Сергея Иванова в 10-м туре приехали в гости к худшей команде турнира «Волга-М-Погода в доме» (Ульяновск), которая за первые девять матчей не набрала ни одного очка, пропустив при этом 36 голов.

Цивиляне не имели права на ошибку. Нередко в мировом футболе происходили истории, когда явный фаворит терял очки с аутсайдерами и прощался с амбициями выиграть чемпионат или попасть в тройку призеров. Перед главным тренером «БоМиКа» Сергеем Ивановым стояла важная задача — подобрать правильные слова в раздевалке, чтобы не допустить недооценки «легкого» соперника.

Действительно, цивиляне на протяжении всей встречи диктовали условия на футбольном поле. Уже на второй минуте после череды нелепых рикошетов, превратившихся в автогол Александра Волчкова, «БоМиК» повел в счете. Казалось, что дальше ожидает легкая прогулка… Но не тут-то было! Ближе к середине первого тайма хозяева ответили своим голом.

Далее болельщики, собравшиеся на стадионе «Локомотив» в Ульяновске, увидели настоящий шедевр — футболист «БоМиКа» Илья Яшин нанес виртуозный удар, «сняв паутинку» с дальнего верхнего угла ворот соперника. А через пару минут Евгений Панов упрочил лидерство. Цивиляне владели тотальным преимуществом — во второй половине встречи еще один гол оформил Евгений Панов. В итоге матч завершился со счетом 4:1 в пользу подопечных Сергея Иванова.

После десяти туров в турнирной таблице цивиляне сохраняют третье место, уступая два очка дуэту лидеров — «Дорожник» (Каменка) и «Шумбрат» (Саранск). Примечательно, что важнейшую встречу 11-го тура чемпионата МФС «Приволжье» «БоМиК» проведет в Чебоксарах — 7 сентября на стадионе «Спартак» в 16.00 померится силами с командой «Зенит-Ижевск».