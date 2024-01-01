Обратная связь в действии

Прямая линия Главы Чувашии Олега Николаева в этот раз длилась 2 часа 5 минут. Трансляция велась по Национальному телевидению Чувашии, Национальному радио и «Таван радио», в социальных сетях руководителя региона. В этот раз жителям республики был предложен несколько иной формат традиционного общения – в рамках проекта «Ковалев разберется». Получилось динамично, лаконично и по существу.

В эфире Олег Николаев ответил на 34 вопроса. Всего же на каналы общения поступило более трехсот обращений и комментариев. Прямо с экрана можно было отсканировать QR-код и поделиться своим мнением. Этой возможностью воспользовались 246 человек. По результатам опроса беседу посчитали интересной 63,4%. Ответы руководителя региона признали содержательными 60,6%. Информацию, прозвучавшую в эфире, сочли полезной 54,1%. Полностью положительно оценили прямую линию с Главой Чувашии Олегом Николаевым 52,4%.

Образование

Дети сядут за парты

На прямой линии чебоксарцы поделились беспокойством по поводу приостановления работы школы № 64 в микрорайоне «Садовый». «Я в курсе, волновались все – и родители, и директор», — отметил Глава Чувашии. Он сообщил, что школа практически готова к приему учеников. В течение лета городская администрация не смогла организовать процесс по устранению замечаний к возведенному объекту. Правительство Чувашии взяло на себя эту задачу. Был сформирован оперативный штаб, возглавил который полпред Чувашской Республики при Президенте РФ Алексей Ладыков. На сегодня вопрос решен. Обследования показали конструктивную устойчивость и безопасность школы. Остались буквально последние штрихи.

В целом, школы республики к учебному году подготовлены. С 2022 года в стране действует программа модернизации системы образования, нацеленная на капитальный ремонт учреждений. А в Чувашии одноименная программа стартовала с 2021 года, подчеркнул руководитель региона. Она включает в себя комплексный подход к проведению капремонта, учитывающий общее состояние здания, коммуникации, ограждение, освещение, благоустройство, наличие спортивных объектов, антитеррористическую защищенность. «В течение этого года должно быть благоустроено 59 школ, — сообщил Олег Николаев. – Около десяти не смогли организовать должным образом работу». По этому факту инициированы служебные проверки.

Получили ответ и жители микрорайона «Университетский» в Чебоксарах. Новая школа распахнет свои двери для учеников ориентировочно во второй четверти.

Коммуналка

Остро пахнущая проблема

Сигнализировали жители и по поводу несвоевременного вывоза мусора. В августе в Центр управления регионом поступило порядка 500 обращений из Канашского, Чебоксарского округов, Ленинского района Чебоксар. Глава Чувашии разъяснил ситуацию. За этот процесс отвечает региональный оператор ООО «Ситиматик». При заключении новых договоров с участниками, в том числе с перевозчиками ТБО, аукцион выиграло канашское предприятие. Оно взяло на себя обязательства вывозить мусор из столицы Чувашии, Чебоксарского муниципального округа, поселка Новые Лапсары. Но, по словам Олега Николаева, «шапка оказалась не по Сеньке» — не рассчитали сил. «Была проведена соответствующая работа. С подрядчиком, который не справился, договор расторгнут. За выходные залежи должны быть расчищены, а далее все выйдет на плановый режим», — подытожил руководитель региона. И добавил, что благодаря социальным сетям власти быстро узнают о проблемах, реагируют и оперативно исправляют ситуацию.

Своих не бросаем

Поддержим и словом, и делом

Ряд вопросов, адресованных Главе Чувашии, касался помощи участникам специальной военной операции на Украине и их семьям. В частности, люди интересовались финансовым обеспечением, оформлением бумаг. «Кто сталкивается с проблемами, может обратиться в филиал фонда «Защитники Отечества», и для этого необязательно ехать в Чебоксары, где оно расположено. Координаторы работают и на местах», — проинформировал Олег Николаев.

Есть и такой нюанс, как регистрация по месту жительства. Ее акцентировала супруга участника СВО, проживающая с детьми в Чувашии, в то время как ее муж был прописан в Нижегородской области. «Неужели нельзя выделить детям горячее питание в школах?» — спросила женщина. И можно, и нужно, сказал Олег Алексеевич. Но за каждый бюджетный рубль надо отчитаться. В таких случаях необходим единый сервис, общая база данных с подтверждениями, откуда ушел в зону СВО конкретный боец. Разрозненно получать справки из воинских частей – задача сложная и небыстрая. Трудности снимутся, когда этот вопрос будет отработан с Минобороны.

В Чувашии немало делается в этом направлении, подчеркнул Глава региона. По мнению экспертов, наша республика среди лидеров по комплексной поддержке участников СВО и их семей. К примеру, помимо двухразового питания в школах, для учеников общеобразовательных организаций предусмотрены ежемесячные стипендии в 2 тысячи рублей. Дети могут бесплатно посещать учреждения дополнительного образования, физкультуры и спорта. Многодетным установлены выплаты на покупку школьной формы.

«Большие силы людей, предприятий, организаций Чувашии объединил фонд «Перле», — отметил Олег Николаев. – Мы взаимодействуем с командованием, понимаем, какие потребности, и в какой момент есть на передовой. Уже отправлено несколько десятков колонн с гуманитарным грузом, и до конца года будет столько же».

Дороги

Ремонт — от ямочного до капитального

Волновало жителей республики состояние транспортных коммуникаций. Как рассказал Олег Николаев, в республике ежегодно диагностируются все дороги – с тем, чтобы определить объемы ремонта. В ближайшие два года доля автодорог опорной сети в нормативном состоянии достигнет 65%, в Чебоксарской агломерации — 85%. Глава Чувашии дал развернутые ответы по указанным жителями адресам.

Чебоксарцы интересовались, когда все же отремонтируют Лапсарский проезд, который из муниципальной собственности теперь перешел в республиканскую. «В следующем году, — ответил Глава республики. – Хотя некоторые работы могут начаться уже в этом». Проектно-сметная документация должна пройти государственную экспертизу. Затем по конкурсу определят подрядчика. Планируется, что он сразу начнет заготовку инертных материалов и приступит к переустройству коммуникаций. «Денежные средства предусмотрены, чтобы начать работу. В дальнейшем мы будем обеспечивать финансирование, чтобы сократить сроки выполнения», – добавил Глава региона.

Посетовали на пробки чебоксарские водители, живущие в «Новом городе». Будет ли строиться транспортная развязка, спрашивали они. И услышали то, что хотели: обязательно, она запланирована в мастер-плане Чебоксарской агломерации.

Обновляется участок автотрассы «Аниш» — от Урмарского поворота до поселка Урмары, в скором времени подрядчик приступит к укладке асфальта. А дорога «Ибреси – Канаш», которая активно использовалась при строительстве федеральной трассы М-12 – в первой очереди на восстановление. Сейчас она поддерживается в надлежащем состоянии, проводится ямочный ремонт, однако на более основательное обновление нужны средства. Всего остается восстановить около 120 км дорог. Проблема известна и на федеральном уровне. «Будем наращивать необходимую динамику для устранения проблем», — подытожил Олег Николаев.

Братья меньшие

За питомцев отвечают люди

На прямой линии были озвучены такие цифры: с начала этого года зафиксировано более 600 обращений к медикам – люди пострадали от укусов безнадзорных животных. «Собака бывает кусачей только от жизни собачей», — напомнил слова известной песни Олег Николаев.

Сейчас «беспризорников» отлавливают, стерилизуют и отпускают обратно, откуда забрали – все предусмотренные законодательством мероприятия проводятся. Что строить – школы или приюты? Приоритеты очевидны. На возведение приютов в каждом муниципалитете просто не хватит средств. «И даже если построим, ветеринарных врачей не хватит», — заметил руководитель региона. И напомнил, что в Шумерле горожане против строительства пункта передержки – из-за напрасных опасений, что собак со всей республики после стерилизации выпустят в ближайшей округе.

Эту проблему возможно решить за счет ответственного отношения к животным, считает Глава региона. Ведь во многих случаях бродячие собаки были когда-то любимыми питомцами, и именно хозяева выставили их за дверь.

Дословно

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашской Республики:

«Очень ценю обратную связь, это четкий индикатор того, как жители республики оценивают результат деятельности регионального правительства, она показывает удовлетворенность людей, а также дальнейшее направление нашей работы. Но самое главное – важно дать ответ людям на вопросы, которые их волнуют, каждый житель должен быть услышанным, знать, что его проблемы не останутся без внимания».

Более полный обзор прямой линии Главы республики читайте в следующем номере газеты «Советская Чувашия».