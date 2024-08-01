«Билет забыл дома»

В лесу без документов делать нечего.

Едва в Чувашии начался сезон охоты на пернатую дичь, как инспекторы уже выявили нарушения.

Вместе с охотниками в леса устремились специалисты Дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий регионального Министерства природных ресурсов и экологии. В эти дни оперативные группы несут усиленное патрулирование угодий. В зоне их внимания — не только чащи и боры, но и реки и другие водоемы. Инспекторы уже провели около 50 рейдов.

Некоторые любители побродить по лесам и болотам с ружьем встретиться с проверяющими явно не ожидали. В основном, как отмечают в ведомстве, это те, кто решил пострелять «неофициально» или добывает животных без учета разрешенных суточных и сезонных норм с использованием хитрых способов и приспособлений, которые приводят к мучительной смерти животных.

Зафиксировано пять нарушений правил охоты. Как отмечают в Минприроды, чаще всего у охотников не было с собой нужных документов (охотбилета и разрешения на добычу). Также зафиксирован провоз оружия в расчехленном виде.

«Призываю охотпользователей проявлять бдительность не только при использовании оружия, но и с оформлением, наличием всех разрешительных документов, чтобы ваш активный досуг не закончился раньше времени и обошлось без последствий. И, конечно же, добывая ту или иную дичь, строго следите за количеством, чтобы сохранить популяцию объектов животного мира нашей республики», — говорит руководитель Минприроды Чувашии Эмир Бедертдинов.

К слову, сезон охоты на болотно-луговую, степную, полевую и водоплавающую дичь в регионе установлен до 30 ноября. На боровую (рябчик, вальдшнеп, тетерев) — до 31 декабря.

Оперативные группы усиленно патрулируют охотничьи угодья. Фото cap.ru