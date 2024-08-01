Кооператоры поделятся «вкусными историями»

Грандиозное событие намечается в Чувашии с 18 по 22 сентября. Столица республики примет Международный форум потребительской кооперации.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев. Участниками мероприятия станут руководители и члены союзов потребительских обществ из 71 региона России, представители федеральных и региональных органов власти, малого и среднего бизнеса, партнеры потребкооперации. Свое участие в слете уже подтвердили делегации зарубежных кооперативных организаций и союзов из 10 стран.

Традиционно форум пройдет под лозунгом «Кооперация: ценим прошлое, созидая будущее». Предусмотрены деловая, выставочная, молодежная и культурная программы. Гостей и участников ждут знакомство с лучшими практиками работы районных потребительских обществ Чувашпотребсоюза, гастрофестиваль «Вкусные истории» с дегустацией всевозможных разносолов, выступления творческих коллективов.