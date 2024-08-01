«Чистые»: к свободе через страх и унижение

Новым фильмом, который расколол зрительскую аудиторию на два лагеря, стал сериал «Чистые». Одни считают его психологическим триллером, поднимающим старую тему о равноправии женщин. Другие возмущаются, в какую бездну безнравственности падает российское кино, и видят в сюжете оправдание проституции. Наверное, на это и рассчитывали создатели: пусть зрители ломают копья, лишь бы сериал не прошел незамеченным. Да и вообще многое сейчас строится на эпатаже.

Режиссер — Николай Хомерики, количество серий — 8, места съемок: Санкт-Петербург и Ленинградская область

Кино действительно вызывает отторжение, особенно у женской аудитории, из-за сцен насилия. Большинство гневных откликов в Сети оставили именно зрительницы. Нас сразу погружают в абсолютно жестокий мир дома терпимости, в который превратила свой особняк княгиня Чубинова. И чуть ли не каждый персонаж, имеющий дело с ее воспитанницами, садист или извращенец. Но сериал не так поверхностен и прост, как может показаться вначале. Во-первых, сценарий «Чистых» написал 46-летний Александр Родионов, его в нашем кино считают одним из лучших авторов. Сын драматурга Елены Греминой, он окончил Литературный институт и создал сценарии к фильмам «Ростов-папа», «Все умрут, а я останусь», «Дневник убийцы», «Долгая счастливая жизнь», «Доктор Рихтер». А режиссером-постановщиком сериала стал Николай Хомерики, уже работавший с Родионовым, правда, не в многосерийных проектах, а на игровых полнометражных фильмах: «977», «Сказка про темноту», «Море волнуется раз», «Девятая».

Хомерики собрал на площадке самых снимаемых сейчас артистов. Виктория Исакова выступила в необычной для себя роли Матушки. Так называют княгиню девушки, хотя она больше похожа на злую мачеху, которая способна своих воспитанниц не только изувечить, но и убить. Ее бывшего мужа, такого же садиста, да еще и пьяницу, сыграл Федор Бондарчук. Марку Эдельштейну пришлось примерить на себя форму гимназиста. Риналь Мухаметов изображает эксцентричного молодого повесу из высшего общества, Никита Кологривый — бандита с самых низов, приставленного Матушкой приглядывать за девчонками, а в случае ослушания и «воспитывать» их. Бориса Каморзина и Евгения Харитонова пригласили на роли высокопоставленных чиновников, оказавшихся глубоко непорядочными людьми. И хотя воспитанниц 13, в центре сюжета — судьбы двух девушек, Ксении и Стеши. Их сыграли Софья Синицына (Юля из «Кухни», Нора Кароль из «Магомаева», княгиня Дашкова из сериала «Великая. Золотой век», Фрида из «Мастера и Маргариты») и Диана Милютина (фрейлина Нелидова из «Екатерины», Аннушка из «Собора», Марина из «Фишера», княжна Тараканова из «Великой»).

Темная сторона мира «чистых»

В названии «Чистые» есть некая насмешка над героинями: они зарабатывают для княгини огромные деньги, но та внушает, что род их занятий нельзя считать проституцией. Они одеваются как благородные барышни и знакомятся с кавалерами, разыгрывая целые представления, а не предлагают себя напрямую. Это не та история, когда мужчины приезжали вечерами в дома терпимости и выбирали себе девушек. «Дочки» Анны Чубиновой играют придуманные для них роли, умеют поддержать светскую беседу, соблазняют неявно, но тем не менее их социальный статус легко считывается мужчинами. «Дамы полусвета» называли таких женщин в позапрошлом веке.

Знаменитая «Неизвестная» Ивана Крамского из их числа. Судя по модным и дорогим вещам, девушка обеспеченная. Для аристократии конца XIX века подобный стиль был нехарактерен: беднеющие дамы из высшего общества не носили все свои лучшие вещи сразу, более того, они ездили по городу исключительно в сопровождении отца, брата, мужа, на худой конец — подруги. И наряд, и взгляд свысока, и то, что девушка сидит одна в двухместной коляске, выдавали в ней даму полусвета. Эту картину показывает на своей экскурсии «Блеск и нищета московских куртизанок» Евгений Степанов — выпускник факультета журналистики Чувашского госуниверситета, в прошлом году признан лучшим гидом Москвы. Он вспоминает, что после рассказа о «Неизвестной» у одной экскурсантки был шок: «Не может она быть куртизанкой! Эта картина у моей бабушки рядом с иконами висела!» «Стоит только промаркировать экскурсию как 18+, интерес тут же повышается. Эта тема волнует людей, независимо от возраста, образования, социального статуса, — говорит Евгений Степанов. — Она нашла отклик и в искусстве, и в русской литературе. Достаточно вспомнить таких писателей, как Куприн, Островский, Достоевский. О легализации этого вопроса говорили, начиная с 40-х годов XIX века, со времен правления Николая Павловича. С этого момента уже официально в Российской империи открываются дома терпимости. Они будут работать до революции 1917 года. Москва и Петербург как самые большие города Российской империи, конечно, имели особые категории таких увеселительных заведений. Наша экскурсия о куртизанках за 13 лет, конечно, изменилась. Добавились новые исторические анекдоты и персонажи. Иногда добавляются новые объекты. Поэтому маршрут, как ребенок, растет, развивается».

Интерес к той эпохе и жизни куртизанок не утихает. «Чистые» чем-то похожи на экранизацию «Ямы» Куприна, где писателя сыграл Михаил Пореченков. Там тоже была история с мальчишкой, воспылавшим любовью к героине Светланы Ходченковой, ее заражение сифилисом, и такая же маменька, изображавшая заботу, но при этом державшая девчонок в ежовых рукавицах.

Все строится на страхе, запугивании. Герои Исаковой и Бондарчука уверены, что это единственный способ подчинить себе девушек. Те стремятся обрести свободу и в то же время боятся будущего. Когда в третьей серии убивают Матушку (простите за этот маленький спойлер), воспитанницы не бегут, а продолжают ее дело, потому что ничего другого в жизни не видели. Это все равно что идти по болоту, когда знаешь только одну тропинку и боишься ступить вправо или влево. Нужен кто-то, кто возьмет за руку и проведет новым путем. Но где его найти? Стеша в общении с «сестрами» поначалу даже начинает копировать зловещие интонации княгини. Тем не менее надо отдать ей должное — она не бросает девушек, а добровольно берет ответственность за них, хотя жизнь не раз предоставляет ей шансы сбежать.

Лицемерие в чистом виде

Кино, снятое мужчинами для мужчин, жесткое, с эпизодами убийств и насилия, и рассчитано оно даже не на 18+, а на более взрослую аудиторию, способную за эротическими сценами разглядеть трагедию жизни женщин в их абсолютном бесправии. Вот та почва, на которой выросли Клара Цеткин и Роза Люксембург, только тема равенства двух полов вплетена в сюжет достаточно тонко. Стеша мечтает стать врачом, читает учебники, пытается лечить, но понимает, чтобы женщине сдать экзамен после медкурса, нужно поразить комиссию своими знаниями. И это не мрачное средневековье, это Россия всего век назад! Ксения мечтает о семье и детях, но как с таким бэкграундом выйти замуж за приличного человека? Фильм удушает своей безысходностью. Он мужской еще и потому, что для зрительниц-женщин здесь слишком много унижений, через которые приходится пройти героиням.

Надо отдать должное съемочной группе, что в визуальном плане создатели остались в рамках приличия — эстетики эротического кино. «Мы старались это сделать именно так — не пошло, а художественно. Мы работали с замечательным оператором Ваней Лебедевым, который снимал «Чебурашку», у которого прекрасный вкус, с художником-постановщиком Павлом Пархоменко, который работал почти на всех фильмах Балабанова. Вообще весь творческий художественный коллектив трудился над тем, чтобы это было не вульгарно», — рассказывал в интервью «Известиям» Николай Хомерики.

Столкнувшись после смерти Матушки с еще более жестоким князем Чубиновым, Стеша словно бросает вызов миру мужчин. Желание свободы выливается в желание зарабатывать еще большие деньги, только с «чистыми мужчинами» из высшего света. На деле же они оказываются куда развратнее и «грязнее», чем те, с кем девушкам приходилось иметь дело раньше. И каждый новый покровитель омерзительнее предыдущего. В какой-то момент девушки попадают в рабство к агентам департамента охраны нравственности! И все — искать спасения больше не у кого. Наверное, за век ничего не изменилось: чем богаче мужчины, тем более дорогие удовольствия им доступны, тем пресыщеннее они становятся. По крайней мере, тот же Клоп в исполнении Кологривого способен испытывать любовь, которая пробуждает в нем человеческое и отрывает от дна. Он готов ради Стеши «бросить жулить и грабить», только он такой же заложник своего положения, как и девушки. И хорошо, что любовь в фильме есть — она высвечивает в героях лучшие качества.

Чем похожи мир бандитов и мир воспитанниц? И те, и другие — каждый сам за себя, никто никому не доверяет, потому что боится быть преданным. Девушки объединяются против князя Чубинова, лишь узнав, что он нашел мужчину для 13-летней девочки, которую привели в их дом чопорно-лицемерные дамы из Общества человеколюбия. И даже не жестокость, а лицемерие — вот главная характеристика большинства героев.

Вообще так и осталось непонятным, для чего этот сериал был снят и показан именно сейчас. Какой у него главный посыл? Что обрести свободу помогают только деньги? Так это еще Ремарк в «Трех товарищах» заметил: «Деньги не делают человека счастливым, но действуют чрезвычайно успокаивающе».

Из минусов сценария: нет трансформации главных героинь под гнетом обстоятельств. Конечно, они становятся еще сильнее и независимее, но Стеша с Ксенией и в самом начале истории обладали внутренней силой. Стеша смелее даже многих мужчин. Последняя серия полна какой-то непонятной мистики, события убыстряются до схематичности, финал странный и неожиданный, о судьбе большинства девушек нам вообще ничего не говорят, с ними-то что произошло? То есть мы преодолели с героинями такой сложный путь, а под конец как будто вышли не туда. Или это задел на второй сезон?

Самая удивительная особенность сериала — читаешь в интернете негативные отзывы и соглашаешься с каждым словом негодующих, открываешь позитивные — и тоже соглашаешься… Здесь, видимо, каждый зритель, исходя из внутренних установок, должен решить для себя сам: создатели прошли по грани или — ради привлечения внимания и денег — перешли за красные линии.

Красное и черное: для усиления чувства безысходности костюмы девушек, обивка комнат выполнены в темных тонах, даже виноград на столе — черный. Фото kino-teatr.ru