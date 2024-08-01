Чужой знакомый голос

Горожанка расплатилась за доверие.

Попав на уловку телефонных мошенников, женщина оформила займы в четырех банках и перевела деньги злоумышленникам.

В отдел полиции № 4 Управления МВД России по городу Чебоксары обратилась медицинский работник. 16 августа через мессенджер ей позвонила женщина и сообщила об утечке персональных данных медицинского учреждения. Она также предупредила, что с ней свяжется представитель правоохранительных органов и пояснит, как действовать дальше. Голос показался знакомым, потерпевшая решила, что эта была коллега из Министерства здравоохранения республики.

И правда, через некоторое время медработнику снова позвонили. Лжесотрудник сообщил, что на имя женщины пытаются оформить кредиты. Для того чтобы проверить данную информацию, она под диктовку подключила в настройках телефона демонстрацию экрана, а потом заходила в личные кабинеты банков. Убедившись в сохранности сбережений, злоумышленник предложил перевести их на «безопасные» счета, в случае отказа грозил уголовной ответственностью. Испуганная женщина в ближайшем от дома банкомате сняла наличные и перевела их.

В течение недели обманутая медработник лишилась более 9 млн рублей. Это были кредиты, оформленные в четырех банках, личные сбережения и деньги, взятые взаймы у родственников. Близкие заподозрили неладное, но запуганная женщина ничего не хотела объяснять, пока, наконец, не вмешался сын. По данному факту возбуждено уголовное дело.