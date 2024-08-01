Симфонический оркестр из Ульяновска сыграет в Чебоксарах рок-хиты

Только «Губернаторский», только хардкор

В последнее время рок-музыка все чаще выходит на классическую сцену. Десятки симфонических оркестров берутся за «Нирвану» и «Металлику», «Скорпионз» и «Пинк Флойд», экспериментируя с инструментовкой, штрихами и тембрами. Открыть в популярных песнях новую глубину зрители Чувашской государственной филармонии смогут 29 августа на концерте Ульяновского академического симфонического оркестра «Губернаторский».

На сей раз музыканты, в чьем исполнении чебоксарцы уже слышали произведения Сергея Рахманинова, Александра Бородина и Сергея Танеева, сменят рубашки и пиджаки на косухи и кожаные шорты, туфли и строгую укладку — на кроссовки и панковские прически. А вместо сосредоточенных взглядов в ноты примутся размахивать смычками, отбивать ногами ритм и трясти головой в такт, метко попав в настроение, эмоцию, атмосферу.

Артисты восхитят не столько беглостью пальцев и тонкостью интонирования, сколько особым чувством стиля и вкуса, точно уловив тот энергетический посыл, который несут в себе хеви-метал и прогрессив, панк и готик. Ведь рок — это музыка протеста, в ней есть и бунтарский дух, и желание перевернуть мир, и провокационность.

Во многом эффект раскованности удастся достигнуть за счет того, что классический симфонический оркестр с акустическими инструментами в составе будет «прожарен» электрогитарами, электроскрипками и вокалом в характерной роковой «обертке» со скримингом и гроулом. Существенно расширится и группа ударных, благодаря чему в каждой композиции усилится ритмическое начало, без чего рок — не рок. А в обаятельном красавце в джинсах, футболке и кепке, энергично подпрыгивающем на помосте, как настоящий фаербол, меломаны с удивлением узнают главного дирижера коллектива Эдуарда Дядюру.

Кстати

В прошлом году в Чебоксарах было подписано соглашение о сотрудничестве между Чувашской государственной филармонией и многофункциональным культурным центром «Ленинский мемориал», в состав которого входит Ульяновская государственная филармония. Продолжением творческого взаимодействия станут концерты Ульяновского оркестра русских народных инструментов и ансамбля песни и танца «Волга», которые приедут к нам осенью.