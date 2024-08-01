Поисковые отряды Чувашии участвуют в экспедиции в Калужской области

По следам боев

Школьные поисковые отряды Чувашии принимают участие в международной военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе-2024» в Калужской области. В этом году здесь собрались более 600 представителей поисковых объединений из 29 регионов России, а также пяти стран СНГ.

В течение двух недель участники будут проводить поисковые работы там, где в 1942-1943 годах шли ожесточенные бои за стратегически важную магистраль. Также организованы дискуссионные площадки, мастер-классы и «Школа поисковика». Молодые добровольцы получают теоретические знания и отрабатывают их на практике в полевых условиях.

Ключевым мероприятием экспедиции станет церемония отпевания и торжественно-траурного захоронения останков погибших защитников Отечества на воинском мемориале «Высота 269,8 — Зайцева гора», сообщает Министерство образования республики.