Новые взрослые: портрет поколения «зет» без оправдания и сочувствия

Второй российский сериал августа после «Игр» с высоким рейтингом ожидания — «Взрослые». Во многом благодаря фамилии режиссера. Историю про трех 25-летних подруг, которые ищут свое место в жизни и любовь, сняла внучка знаменитого Петра Тодоровского — Екатерина. Ее отец — Валерий Тодоровский выступил продюсером картины, а мама — сценарист Наталья Токарева (дочь писательницы Виктории Токаревой) вычитывала сценарий дочери и давала советы, как сделать сюжет интереснее и правдоподобнее. Более того, главные роли исполнили две восходящие звезды Анастасия Талызина (внучка Валентины Талызиной) и Стася Милославская. Так что внимание сериалу в силу того, что премьер летом мало, было обеспечено еще до его выхода в онлайн-кинотеатре Окко.

Режиссер — Екатерина Тодоровская,

количество серий — 12,

места съемок: Москва, Московская область

Бесконечный поиск себя

Уже по первым сериям понятно, что свою долю критики фильм получит, но тем не менее он интересен тем, что начинающий режиссер сняла кино о своих сверстницах, стараясь показать их максимально правдиво. На первый план здесь вышел инфантилизм молодого поколения. Большой вопрос: будут ли смотреть сериал 25-летние (из моих знакомых этого возраста пока ни один его не включил). Возможно, куда сильнее заинтересуются их 45-50-летние родители. Хотя формат 30-минутных серий рассчитан именно на поколение зумеров.

Видимо, чтобы привлечь внимание молодежи, в первых сериях режиссер поднимает исключительно тему секса. Но если Тодоровская пыталась кого-то удивить откровенными разговорами подружек об их проблемах в этой области, то опоздала лет на 20, а то и 30. Впрочем, новой тенденции, когда эротические сцены в кино начинают показывать лишь начальными штрихами, режиссер придерживается. От секса на экране у зрителей уже появилась некоторая усталость: как оказалось, и этим можно перекормить.

В более глубокие психологические проблемы своих героинь Тодоровская начинает погружаться в середине и второй половине сериала. Три финальные серии еще не вышли, и чем все закончится, мы пока не знаем. Кроме отношений с парнями девчонок беспокоит довольно конфликтное общение с родителями и поиск себя. Образование есть у всех троих, но ни одна не работает. Отсюда масса нерастраченной энергии, саморефлексия и бесконечное пережевывание своих проблем.

Яна в исполнении Анастасии Талызиной считает себя инфлюенсером, то есть блогером, который имеет влияние и чему-то учит свою аудиторию. Например, качать попу. Соня (Стася Милославская) выросла в обеспеченной семье, где мама тоже не работает, и собирается замуж за банковского служащего, чтобы и дальше не работать. Про ее хобби нам ничего не известно, потому что она занята подготовкой к грандиозной свадьбе. Лиза (Мария Мацель) живет на деньги отца, диплом культуролога пылится где-то в шкафу, и желание стать стендапером — единственное, что ее воодушевляет.

Она действительно самая смешная из всех девчонок, но для успеха на сцене этого мало. Надо отдать Лизе должное — она не просто мечтает, а пишет текст своего выступления и приходит с ним в стендап-клуб. Такие сейчас есть в каждом городе, Чебоксары не исключение. Перспектива славы и легких денег, которые можно заработать шутя, привлекает сейчас многих. Правда, тонкого интеллектуального юмора в стендапе сейчас мало, его просто вытеснил эпатаж. В чем убедились в июле и жители всей страны, когда одна из бывших чебоксарских медийщиц решила ни с того ни с сего вспомнить дела давно минувших дней и начать свою карьеру в московском стендап-шоу с откровений о бывшем главе республики.

Первое выступление Лизы в фильме выглядело тоже нелепо, но хоть не получило всероссийского отклика. У девушки высокая тревожность и неизвестно кем поставленный диагноз: обсессивно-компульсивное расстройство, ее мучают разные навязчивые мысли. Отдельная линия в фильме, возможно, даже одна из лучших — ее разговоры с психологом. Ходит Лиза туда регулярно, деньги платит, судя по всему, папины, а зрители смотрят и гадают: в чем эффект от таких сессий?

Сцена, которая рассказывает о Лизе все, происходит в кабинете МРТ. Она получает заключение, что никакой опухоли у нее нет. Вы думаете, героиня выходит оттуда с облегчением и радостью? «Если бы вы у меня что-то нашли в голове, то моя жизнь стала бы гораздо проще, — говорит она недоумевающему врачу. — Мне не надо было бы искать дело своей жизни, зарабатывать деньги, выстраивать отношения с мужчинами. Я бы просто умирала от рака, и всем было бы меня жалко».

28-летняя Екатерина Тодоровская в интервью московским изданиям рассказывала о своем поколении, когда поиски себя затягиваются на десятилетия: «У меня, например, много друзей, которым за 30, и они до сих пор не определились. Нет у них ни мужа, ни детей, ни любимой работы, ни романов — ничего нет. И вот они в какой-то невесомости. Таких много сейчас».

Пропасть между детьми и родителями

Родители эту лень и инфантильность, конечно, видят, но не знают, что с ними делать. Мама Лизы в категоричной форме просит дочь найти работу и заявляет, что у нее нет денег ее содержать: «Делай, что хочешь, но на меня больше не рассчитывай!» Отец предложил должность в своей компании, Лиза несколько дней туда походила, а потом ей стало скучно.

Психологи уже давно говорят, что повзрослевшему поколению Z (зумеров) нужен постоянный допинг в виде вдохновения. Появилась рутина и первые трудности, в общем-то означающие, что начался путь к мастерству — молодые люди тут же все бросают, объясняя просто: наверное, это не мое. За всю историю человечества, говорят эксперты в сфере HR, никогда еще деньги не зарабатывались настолько легко. Другое дело, чтобы стартовать в бизнесе, все равно нужны идеи и первоначальные усилия — под лежачий камень вода как не текла раньше, так и сейчас не течет.

Редкие попытки поговорить с детьми по душам заканчиваются долгой полосой молчания.

— Тебе 25 лет, а у меня ощущение, что я разговариваю с грудничком, — говорит Лизе отец.

— Ты все время мной недоволен, — тут же обижается дочь.

Впрочем, родители, показанные в фильме, абсолютные эгоисты: к духовной близости, дружбе со своими детьми они не стремятся, слишком заняты собственной жизнью. И не могут, не знают, как поддержать, дать по-настоящему мудрый совет.

Мама Яны просто выставила девочку за дверь, когда та получила паспорт. И ее содержит бабушка-инвалид, в прошлом популярная актриса. Женщина неглупая, она отдает себе отчет в том, что покупает любовь внучки, хотя та за глаза называет родительский дом старушатником. Мама Яны уверена, что обеспечивать женщину должен мужчина, и если любовники не дают Яне необходимого количества денег, значит, она недостаточно хороша в постели. Дочь уверяет ее в обратном, в общем-то ни о чем другом она и не думает. Как говорил про таких женщин Альфред Хичкок, секс написан у них на лице. Да и запрос на мужчину-спонсора тоже.

Мама Сони, наоборот, уверена, что интимные отношения — не главное в семейной жизни, можно обойтись без них, и криком требует от дочери вернуться к жениху. Соня ушла от него и отменила свадьбу, осознав, что вот уже пять месяцев у них не было близости. Повлиял разговор с подругами и случайно подсмотренная сцена, как отец Сони целуется на улице с другой женщиной. Обмана в сериале тоже много: Яна, например, изображает из себя мисс благополучие, не рассказывая даже подругам, каким образом из своего «старушатника» она переезжает жить к своим молодым людям.

Зачем зумерам деньги?

Парни тоже не жаждут впахивать на работе. Костя, друг Яны, снимает какое-то странное любительское кино. Сеня, в которого влюблена Лиза, пытается писать пошлые романы и вести блог, и только у жениха Сони трудовая книжка лежит в банке, а не дома. Если у остальных двух такой документ вообще имеется. Квартирами и машинами зумеров обеспечили родители, они не пытаются выживать, все базовые потребности закрыты, и деньги молодому поколению нужны, чтобы тратить их на новые ощущения и удовольствия. Отсюда запрос не на стабильную работу с постоянной зарплатой, а на творчество. И с деньгами у них то пусто, то густо.

Есть такие сериалы, которые привлекают и отталкивают одновременно, возможно, потому, что нет героев, которым хотелось бы сопереживать, на которых хотелось бы быть похожими. Вот и во «Взрослых» все характеры показаны объективно, жестко, без всякого флера и сочувствия, местами даже перегибая палку в негатив. Лишь немного угадываются симпатии режиссера к Лизе, потому что она хотя бы не пытается обманывать ни себя, ни близких. И не нужен ей никакой психолог, потому что все она про себя понимает, только не знает, как самостоятельно дойти из своей нынешней точки А в желанную Б.

— Я не знаю, кто я, чего я хочу. Я просто жалкое существо, которое не знает, что делать со своей жизнью, — всхлипывает Лиза. — Понятно, почему Сеня меня не полюбил, потому что хочется любить личность, а не насекомое. А я муха, которую все отгоняют, потому что она бесполезная, летает по помойкам.

— Мы же взрослые тетки, уже пора строить свою жизнь, — подбадривает ее Яна. — Не хочешь быть мухой, начни мечтать.

Тем, кто хочет лучше понять своих 20-летних детей или внуков, может, и стоит посмотреть сериал, не обращая внимания на излишнюю натуралистичность, на зацикленность девчонок на теме секса. В остальном Тодоровская все-таки придерживается киношколы своих знаменитых родных, пытаясь добавить глубины и психологизма в совершенно безжалостном изображении поколения Z — этих новых взрослых, которые кардинально отличаются от тех, кому сейчас 30 и 40, не говоря уже о людях более старшего возраста.