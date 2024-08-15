За труд и служение городу

В преддверии 555-летия столицы Чувашии в большом зале администрации города в торжественной обстановке чествовали нового обладателя звания «Почетный гражданин города Чебоксары». Как уже сообщала «СЧ», единогласным решением депутатов ЧГСД и большинством голосов на портале «Открытый город» награды удостоился председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Знак и ленту ему вручили Глава Чувашии Олег Николаев, глава Чебоксар Владимир Доброхотов и председатель ЧГСД Евгений Кадышев. Государственными наградами и медалями «За заслуги перед городом Чебоксары» также отмечены чебоксарцы, внесшие значительный вклад в развитие родного города и республики.
Опубликовано: 15 августа 2024 г.
Читайте также:
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»
«Золотая шайба» у чувашских мальчишек
Конькобежец из Чувашии - в топ-5 Кубка мира
Мария Кузнецова выиграла бронзу чемпионата Европы по спортивной борьбе
Парабадминтонистка из Чувашии Татьяна Гуреева завоевала две медали на международном турнире
«Пока я живу — я счастлива»
Велогонщик Александр Григорьев выиграл "бронзу" на соревнованиях в Португалии
Многодетной семье Шишовых вручили юбилейные медали в честь 100-летия Чувашской автономии