Из Чувашии в Курск отправили вторую большую партию гуманитарной помощи

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На борту — все самое необходимое: тушенка, консервы, крупы, макароны, питьевая вода, также бытовая химия, средства личной гигиены и другие товары.
Жители республики сразу же откликнулись на беду курян — вещи и продукты собирали в каждом муниципалитете. Люди помогали, чем могли — приносили запасы продовольствия, одежду, предметы первой необходимости. К сбору присоединились и крупные предприятия. Так, значительный вклад внесли чувашские аграрии: предоставили мясные консервы, макаронные и кондитерские изделия, крупы и муку, партию питьевой воды в полуторалитровых бутылках…
«Хочу выразить благодарность нашим предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности — все откликнулись на просьбу оказать поддержку жителям Курской области. Чувашский агропром никого никогда не оставлял в беде», — обратился к сельхозпроизводителям министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.
«Спасибо всем за посильный вклад, отзывчивость и неравнодушие, — поблагодарил Глава Чувашии Олег Николаев. — В эти дни мы вместе со всей страной объединились в едином порыве — помочь и поддержать соотечественников, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, вынужденных покинуть свои дома из-за атак ВСУ. Единство — сейчас самое главное, оно делает нас сильнее. Курск, вся Россия с вами! Мы — вместе! Победим!»
Как отметил руководитель республики, пункты приема гуманитарной помощи продолжают работу. Они открыты в каждом муниципалитете.

Опубликовано: 15 августа 2024 г.


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