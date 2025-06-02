Идут посылки на передовую

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Жители Комсомольского округа не за бывают о своих земляках — участниках СВО. Фото t.me/komsml

Жители Комсомольского округа с начала специальной военной операции поддерживают защитников Отечества.

В муниципалитете работает 28 специализированных пунктов помощи. Сельчане изготовили и направили более четырех тысяч окопных свечей. Для бойцов собрано свыше 50 тонн продуктов питания. Посылки на передовую также включали в себя авто и мототехнику, одеяла и плащи.

Очередной сбор гуманитарной помощи состоялся на сельском празднике — Акатуй-2025. По инициативе кооператива «НУР» были переданы автомобиль, бензопилы, аккумуляторы. Администрация округа снарядила автомобиль Chevrolet Niva. Также на прошлой неделе местные жители собрали для земляков питьевую воду, маскировочные сети, антидроновые плащи.

Опубликовано: 24 июня 2025 г.


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