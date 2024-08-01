В зону проведения СВО отправлен очередной гуманитарный груз из Чувашии

Это уже 31-я партия, сформированная правительством республики при поддержке организаций и волонтеров.

В «посылке»: квадрокоптер, автомобили высокой проходимости, три тонны ОСП (ориентированно-стружечные плиты), 20 кубометров пиломатериалов, сетка-рабица. Также отправлены перчатки, кровоостанавливающие жгуты, инструменты и пищевые продукты — сухие супы.

«Благодарю Фонд «П?рле», волонтерские сообщества («Катюша» и «Надежный тыл Чувашии»), предпринимателей и предприятия Чувашии «ЭЛАРА», «Лента» за оказанную помощь в формировании гумгруза. Каждая помощь важна: будь то материалы, аппаратура или обычное письмо солдату. Все это поднимает боевой дух ребят, они чувствуют поддержку родной республики, знают, что за них переживает вся Чувашия и ждет дома», — написал в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев.