В Кугесьском доме-интернате подопечные своими руками плетут маскировочные сети

Забота о защитниках

Многие жители Чувашии стараются поддержать участников специальной военной операции. Даже те, чьи возможности ограничены, находят способы внести свой вклад в общее дело Победы. В Кугесьском доме-интернате для престарелых и инвалидов подопечные своими руками плетут маскировочные сети — важный элемент защиты наших бойцов на передовой.

Каждый день обитатели интерната кропотливо создают завесы, которые помогают скрывать технику и позиции военных от противника. Несмотря на немалый возраст и не самое крепкое состояние здоровья, они вкладывают в эту работу свою душу, понимая, что своими усилиями могут спасти чью-то жизнь.

Активность жителей интерната стала возможной благодаря помощи Союза женщин Чебоксарского муниципального округа. Его представительницы — Наталия Ердукова и Инга Егорова — регулярно привозят необходимые материалы, а затем организуют доставку готовых сетей на передовую. «Мы благодарны подопечным дома-интерната, которые, несмотря на ограниченные возможности здоровья, активно участвуют в этом важном деле», — отмечает Наталия Ердукова. Такая инициатива — пример того, как граждане, независимо от обстоятельств, объединяются ради важной цели. Ведь вклад каждого, даже самый скромный, становится частью общей поддержки тех, кто защищает нашу страну. И пока бойцы сражаются на передовой, в тылу их помнят, ценят и ждут.

Иван Максимов