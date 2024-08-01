Чувашия протянула руку помощи

Сегодня вся страна поддерживает жителей Курской области, приграничные районы которой подвергаются массированной атаке со стороны недружественного соседнего государства. Люди вынуждены покидать родные места — они перебираются во временные пункты проживания или едут к родным и близким в другие регионы.

По данным ГКЧС Чувашии, на 26 августа в республику прибыли 23 жителя Курской области, в том числе восемь детей. Они разместились у родственников в Чебоксарах, Шумерле, Алатырском и Порецком округах.

Среди тех, кто вынужден был оставить свой дом, оказалась и многодетная семья П. из поселка Коренево, что в 25 км от границы с Украиной. Анна и Алексей вместе с тремя детьми и 63-летней мамой решили переехать в Шумерлю к родне супруга. Как только гости прибыли в Чувашию, клич о помощи сразу разнесся среди волонтеров, активистов. Сотрудники Шумерлинского комплексного центра соцобслуживания передали семье продукты питания, канцелярские принадлежности, игрушки и предметы первой необходимости. «Благодарим всех за помощь и за то, что для нас делаете. Помощь оказывается нам всесторонняя, и это вселяет уверенность в завтрашнем дне. Сейчас непростое время, хочется поскорее вернуться в свой родной край, но пока нет возможности», — сказала мама большого семейства.

Многодетные родители из Курской области лично пообщались с главой города. Они попросили Эдуарда Васильева помочь организовать учебный процесс для детей. И через неделю двухлетнего Владимира и шестилетнюю Киру уже зачислили в детсад «Рябинушка», а старший сын Иван пойдет в школу № 6. Семье обеспечен доступ к необходимой помощи по линии соцзащиты и здравоохранения.

В связи с событиями в Курской области в Чувашии, как и по всей России, открыты пункты сбора гуманитарной помощи соотечественникам. На призыв о помощи откликнулись трудовые коллективы, индивидуальные предприниматели, общественники, неравнодушные жители во всех муниципалитетах республики. Люди приносят одежду, обувь, продукты длительного хранения, бутилированную воду, постельные принадлежности, предметы первой необходимости, включая бытовую химию.

К примеру, среди тех, кто протянул руку помощи — коллектив Дома детского творчества из Канаша, педагоги гимназии № 8 из Шумерли, Ходарской школы Шумерлинского округа. Они заботливо рассортировали вещи по коробкам и отправили в местные пункты приема гуманитарной помощи. А житель деревни Нижние Сунары Ядринского округа Илья Михайлов привез теплую одежду для детей и взрослых на сумму более 100 тыс. рублей. Партии гуманитарного груза муниципалитеты отправляют в Чебоксары, на склад регионального отделения «Единой России», где поступающая помощь объединяется и готовится к отправке в Курскую область.

Не осталась в стороне и столица республики. На днях представители Благотворительного фонда «АБС Электро» и волонтеры заполнили целый грузовик тем, что сможет поддержать молодых мам и их детишек. В числе необходимого — более сорока упаковок предметов личной гигиены для малышей, около 160 банок детского питания и смесей. Для жителей Курской области чебоксарцы передали около 80 кубометров посылок, в мэрию поступили коробки с ценным грузом от 116 городских организаций. Перечислить всех просто невозможно — желающих поддержать соотечественников очень много!

Под крылом родных легче перенести жизненные бури, считает семья из поселка Коренево Курской области.

Фото Чувашинформ.рф