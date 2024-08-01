Представители предприятий дверного и IT–кластеров Чувашии посетили Азербайджан

Бизнес-миссию в Баку организовал региональный Центр поддержки экспорта в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». В бизнес-миссии приняли участие ООО «Берсеркер», «Доррен Продакшн» и «Диком Тим».

Деловой визит стартовал с посещения Торгового представительства России в Азербайджане. Предприниматели обсудили с торгпредом Русланом Мирсаяповым востребованность конкретных товаров и услуг, условия ведения бизнеса, требования по сертификации продукции. Также чебоксарцы провели переговоры с застройщиками и дистрибьюторами, с представителями производственных предприятий.

«Такие международные визиты помогают малому и среднему бизнесу находить новых клиентов и партнеров, получать обратную связь от потенциальных покупателей и корректировать стратегию выхода на зарубежные рынки», — считает вице-премьер Чувашии — министр экономического развития Дмитрий Краснов.

Следующую бизнес-миссию Центр поддержки экспорта планирует организовать в октябре. На этот раз предпринимателей повезут в Узбекистан.