В стране проходит летний сезон Всероссийской переписи воробьев

Казалось бы, уж этих вездесущих попрыгунчиков можно увидеть везде. Однако на европейской территории численность воробьев снижается. Чтобы разобраться в проблеме, Союз охраны птиц России инициировал перепись. Присоединиться к подсчетам могут и жители Чувашии, сообщает Минприроды республики. С 10 по 18 августа нужно найти воробьев, сделать их фото и подсчитать количество. А затем отправить снимок с указанием координат на сайт vorobey.nbud.ru. По итогам переписи «Воробьи на кустах» опубликуют рейтинг вовлеченности регионов по номинациям (число участников, самих птиц и точек наблюдения). Самых активных ждут призы и волонтерские часы. Полагаются и электронные именные сертификаты.