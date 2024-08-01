Новые технологии — в помощь «скорой»

Минздрав Чувашии передал службе медицины катастроф и скорой помощи 140 электронных планшетов. Устройства получили все 102 бригады, которые выходят на линию ежедневно по всей Чувашии.

Автоматизированные рабочие места — так официально называются электронные планшеты экипажей скорой помощи. Устройства подключены к Республиканской медицинской информационной системе и базе Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Работники бригад скорой помощи уже по пути на адрес в планшете смотрят историю болезни человека. Сведения о хронических заболеваниях, аллергических реакциях на лекарства, госпитализациях нужны при оказании пациенту экстренной медицинской помощи. В планшетах намного удобнее заполнять карты вызовов — при введении имени, фамилии, отчества и даты рождения человека в нужных графах автоматически появляются данные его паспорта, СНИЛС и страхового полиса. Это значительно экономит время, говорят медики.

Первые электронные мобильные устройства для бригад скорой помощи были приобретены в 2017 году. А в 2020-м уже каждый экипаж выезжал на вызовы к пациентам с планшетом.

«Срок службы электронных планшетов при нормальном использовании составляет четыре-пять лет. Поскольку бригады скорой помощи работают с ними круглосуточно, то этот срок сокращается вдвое. В итоге устройства могут выйти из строя в любой момент, а бригада не сможет получать вызовы и выполнять свою работу в полном объеме. Поэтому в прошлом году учреждение закупило 26 планшетов для частичного обновления компьютерного парка. Новой партии планшетов, полученных от Минздрава в этом году, хватило на полную замену устаревших устройств. В резерве остались устройства для замены в случае поломки», — объясняет начальник информационного отдела Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Иван Чернов.

Развитие цифровых технологий в медицинской отрасли проводится в рамках национального проекта «Здравоохранение», который, в частности, предусматривает внедрение электронного документооборота, электронной записи к врачу и электронных рецептов.

Публикуется в рамках проекта «Стратегия роста», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии