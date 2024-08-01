В Цивильске шьют «плащи-невидимки» для бойцов СВО

В Цивильске при центре социального обслуживания населения уже второй год работает пункт сбора и отправки гуманитарной помощи в зону боевых действий. Работа там не останавливается ни на минуту. Как сообщает госпаблик администрации округа, сейчас серебряные волонтеры шьют антидроновые плащи.

Надев на себя такой элемент амуниции, боец исчезает с экрана тепловизора. Ночью это лучшая маскировка от разведки противника. Работа по пошиву многослойных плащей очень сложная и кропотливая, но волонтеры не боятся трудностей. По данным местного центра социального обслуживания населения, изготавливать «плащи-невидимки» мастерицы стали чуть больше месяца назад. Дело в том, что в республике добровольцы отшивают в основном антидроновые одеяла, на них есть запрос. А вот идея делать еще и плащи — новая, потому его конструкцию пришлось разрабатывать самостоятельно. В мастерской изготовили уже 10 экземпляров экипировки, отправили бойцам на тестирование, теперь ждут от них обратной связи. После того, как в конструкцию внесут корректировки, производство водонепроницаемых, камуфлирующих на местности «плащей-невидимок» поставят на поток.

Валерий Козлов