В Чебоксарах начался ремонт колокольни Введенского собора

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото nasledie-21.ru

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В Чебоксарах начался ремонт фасадов колокольни, входящей в состав объекта культурного наследия «Собор Введения с фресками и колокольня». Разрешение на работы выдано Минкультуры Чувашии в конце июля, их планируется завершить в октябре.
Как известно, Введенский собор — первый православный храм на территории Чувашии. Место под его строительство выбрано и освящено в 1555 году по указанию царя Ивана Грозного Преосвященным Гурием, впоследствии причисленным к лику святых. Каменное здание собора, сохранившееся до наших дней, возведено в 1651 году взамен сгоревшего деревянного. Одновременно с ним была построена шатровая колокольня. Строительство проходило под руководством нижегородских мастеров в традициях древнерусского зодчества.
Как сообщили «СЧ» в Госцентре по охране культурного наследия Минкультуры Чувашии, в последний раз колокольню серьезно ремонтировали в 70-е годы прошлого века. В 2015-м были подкрашены некоторые участки. К началу нынешних работ на фасаде появились локальные отслоения штукатурки, трещины в кирпичной кладке, повреждения лакокрасочного покрытия.
«На данный момент лицензированной подрядной организацией осуществляется работа по обмазке четверика, удаление окрасочного слоя восьмерика и шатра, обработка фасадов строительными смесями с бактерицидными свойствами. В дальнейшем предстоит работа по обработке кирпичной кладки камнеукрепителем, восстановлению разрушенного кирпича камнезаменителем, обмазке и полной окраске фасадов колокольни в соответствии с историческими колористическими решениями. Работы осуществляются под строительным контролем Госцентра по охране культурного наследия Минкультуры Чувашии», — прокомментировал директор учреждения Александр Ипатьев.
Важно также отметить, что памятник имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Таких в республике всего — 233.

Опубликовано: 12 августа 2024 г.


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