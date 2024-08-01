Шестнадцатилетняя чебоксарка — в числе сильнейших юных музыкантов страны

Скрипка покоряется упрямым

О том, что талант — это, прежде всего, упорный труд, рассказывают истории многих выдающихся людей. Подтверждает это и пример юной чебоксарской скрипачки Елизаветы Фоминой. В свои 16 лет она не раз становилась лауреатом самых престижных музыкальных конкурсов, покоряя жюри и слушателей яркой творческой индивидуальностью, виртуозным исполнением и артистичностью. Лиза не представляет жизнь без музыки и решила связать с ней свое будущее. В этом году она окончила 9-й класс и Чебоксарскую детскую музыкальную школу № 2 имени В.П. Воробьева и планирует продолжить учебу в Чебоксарском музыкальном училище имени Ф.П. Павлова.

С музыкой с рождения

В какой момент маленькая Лиза подглядела игру на скрипке, родители, люди, в общем-то, далекие от музыки (мама — бухгалтер, папа — педагог-физик по образованию, программист по профессии), до сих пор гадают. Но хорошо помнят, как в четыре года дочка заявила, что хочет играть на скрипке. Возможно, девочка увидела инструмент по ТВ — в доме если и работал телевизор, то был включен канал «Культура», или услышала по радио «Орфей», которое в семье тоже любят.

Однако взрослые просьбу ребенка всерьез не восприняли. Лишь спустя год уговоров решили для начала поинтересоваться у музыкального руководителя в садике, стоит ли вообще заниматься музыкой. Педагог способности девочки отметила и посоветовала отправить в музыкальную школу. Попасть туда сразу не удалось — прием уже был завершен, зато на следующий год девочка успешно прошла прослушивание, и ее зачислили в подготовительную группу Чебоксарской музыкальной школы № 1 имени С.М. Максимова.

Учебу Лиза продолжила в Чебоксарской детской музыкальной школе № 2 имени В.П. Воробьева в классе заслуженного работника культуры России и Чувашии Натальи Серегиной. По счастливой случайности это образовательное учреждение оказалось на первом этаже жилого дома, куда переехала семья. И это обстоятельство, к слову, тоже немало способствовало раскрытию таланта юного дарования. Игра на скрипке в музыкальной школе длилась по 4-5 часов каждый день, кроме двух выходных. И можно было не тратить силы и время на дорогу. Трудолюбие, любовь к музыке и усердие помогли Лизе добиться прекрасных результатов — так, в прошлом году она стала лауреатом первой степени на солидном конкурсе в Казани, разделив высшую награду с сильнейшими юными скрипачами страны. За успехи в творчестве ее даже включили в государственный информационный ресурс об одаренных детях «Таланты России.рф».

Успех — дело семейное

«Совет мамам и папам банальный — слушать своего ребенка, — делится родительским опытом мама Лизы Зоя Владимировна. — По себе скажу, мы не сразу пошли поступать в музыкальную школу, как только дочь объявила, что хочет играть на скрипке. Мне хотелось, чтобы это желание сначала у нее сформировалось. Ведь занятия музыкой требуют больших усилий не только от ребенка, но и от родителей: на первых порах нужно ходить вместе на занятия, вместе учить ноты, много заниматься дома, слушать классическую музыку, обсуждать ее. Этому необходимо уделять не менее полутора-двух часов ежедневно. Далеко не каждый современный родитель к этому готов. Не говоря о том, что требуется приобрести инструмент. Может быть, поэтому мы только через два года пришли в музыкальную школу, зато подошли к этому делу осознанно».

А раз уж взялись, как объяснила мама дочери, нужно доводить любое начатое дело до конца. Такой уговор был, и когда Лиза только начала учиться в музыкальной школе.

Старанию Лизы, ее удивительной работоспособности и «правильному» упрямству, впрочем, можно только удивляться. Усердно играть гаммы порой приходилось вместо прогулок и развлечений, но любовь к музыке все же оказалась сильнее. С самых ранних лет ей нравилось слушать классику, и, даже играя в игрушки, фоном Лиза сама включала на синтезаторе симфоническую музыку. Произведения Баха, Моцарта и других великих композиторов, кстати, звучали в доме с самого рождения Лизы, а родители часто смотрели с дочкой балет, который Лиза тоже очень любит. «До того, как дочка изъявила желание играть на скрипке, она устраивала дома и в детском саду представления: усаживала детей, танцевала и пела», — вспоминает Зоя Владимировна. «Если у ребенка есть любовь к музыке, есть потребность в музыке, родители просто обязаны отвести его в музыкальную школу», — полагает мама Лизы.

Вслед за мечтой

В обучении музыке скрипка считается едва ли не самым сложным инструментом. Только самым терпеливым удается превратить поначалу негармоничные звуки в музыку. «Бывало, что соседи не совсем адекватно реагировали — стены в нашем доме тонкие. А есть и такие, кто, наоборот, просит играть. Дом у нас в этом плане особенный — музыкальный», — улыбаются родители.

Играет Лиза не только на скрипке, но и на фортепиано, укулеле, подбирает мелодии на баяне. Увлекается рукоделием, любит печь пирожные и торты. И хоть занятия на скрипке требуют много времени и внимания, успевала хорошо учиться в школе: в аттестате за девятый класс — пятерки и четверки, а музыкальную школу окончила с отличием.

Между тем над уроками до часу ночи не сидела, всегда ложилась спать вовремя — получить высший бал никогда не было самоцелью. Как считают родители, главное — это знания, которые человек сможет применить спустя 10-15 лет, а не оценка, которую он получил сегодня. А когда предстояло выбрать между гимназией и школой, на семейном совете решили остаться в своей же школе, чтобы уделять больше времени творчеству. На чаше весов музыка перевесила. «Это выбор ребенка. Мы решили, будет неправильно не дать ему шанс проявить себя и не исполнить свою мечту — стать музыкантом», — добавила Зоя Владимировна.

И радость, и вдохновение

Раскрыть музыкальный талант Лизе помогла блестящий педагог Наталья Геннадьевна Серегина, у которой девочка проучилась 9,5 года. Для своих подопечных она не просто наставник, а близкий человек. Многие ее ученики своей будущей профессией выбирают музыку. А тем, кто пошел в другую сферу, это усердие, привитое педагогом, помогает в овладении сложными профессиями. Так, одна из ее воспитанниц сейчас учится на хирурга.

«Наталья Геннадьевна — невероятный человек, который очень многое дает детям и вкладывает в них очень много сил, — благодарна учителю мама Лизы. — Она позволяет ученикам играть самую разную музыку, и даже самые маленькие ее воспитанники могут почувствовать себя настоящими музыкантами. Ребят, конечно, это очень вдохновляет. Она не дает им играть по-дилетантски, предпочитая принцип «либо хорошо, либо никак». И это тоже дорогого стоит. Особенно когда приезжаешь на конкурс и видишь результат».

Успехи Лизы отмечены многочисленными дипломами, грамотами и благодарностями, ее не раз удостаивали стипендии главы города Чебоксары для одаренных и талантливых детей и молодежи и именной стипендии Главы Чувашии за особую творческую устремленность. И пусть это не золотые горы, для детей это хорошая мотивация.

Участие в больших конкурсах, как считают родители, очень полезно. Оно позволяет не только оценить свой уровень, но и увидеть, к чему стремиться. «Это очень ценный опыт. Нужно пробовать, даже если победа кажется недосягаемой», — советуют они. К слову, в копилке Лизы — победы и в составе ансамбля «Калейдоскоп», и в сольных выступлениях. Недавно она прошла отборочный тур конкурса «Дарования России», который проводит Московская консерватория имени П.И. Чайковского. Талантливую девочку отметили дипломом лауреата III степени. Выступает Лиза и в качестве солистки с оркестром Чувашской государственной академической симфонической капеллы под управлением Мориса Яклашкина. Такую уникальную возможность юным музыкантам Чувашии предоставляют в рамках фестиваля «Молодые таланты». «Прекрасно, когда дети могут выйти и сыграть с оркестром. Совместные репетиции, работа с дирижером, советы состоявшихся музыкантов… Порой это дает такой мощный заряд для дальнейшего развития! Это совсем другой опыт и большое счастье, что в нашей республике есть такая возможность», — отзываются родители талантливых детей.

Пожалуй, поэтому и Лиза, и ее родители выбор сделали в пользу Чебоксарского музыкального училища, чтобы продолжить образование в сфере искусства. «У нас прекрасные педагоги. Все возможности для развития таланта есть и в нашем городе и республике», — отмечают они.

Для Лизы скрипка — и смысл жизни, и радость, и вдохновение. А родители счастливы, когда в исполнении дочери звучит музыка Вивальди, Чайковского, Шнитке… Увлекшись, она часами может не выпускать из рук любимый инструмент.

Кстати

Когда Фомины все вместе лепят хуран кукли (вареники), они поют песни — такая интересная семейная традиция. Поют и когда собираются с родственниками и друзьями, и когда просто настроение хорошее.

Фото из семейного архива