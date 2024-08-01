Чувашия вошла в среднюю группу рейтинга по реализации национального проекта «Производительность труда»

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Промежуточные итоги 2024 года подвело Министерство экономического развития России. Учитывалось тиражирование лучших практик повышения производительности. Оценивались охват предприятий мерами по обучению работников, объем льготного кредитования, исполнительская и кассовая дисциплины региональных команд. На рейтинг также влияют информирование граждан и предприятий о роли нацпроекта, запуск региональных мер поддержки, сообщает пресс-служба Минпромэнерго республики.
Оператором нацпроекта «Производительность труда» в Чувашии является Региональный центр компетенций, который действует на площадке «Мой бизнес» в Чебоксарах. Сегодня в реализацию нацпроекта вовлечена 61 компания с суммарной выручкой более 132 млрд рублей и штатом сотрудников около 22 тыс. человек.

Опубликовано: 8 августа 2024 г.


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