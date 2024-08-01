Промежуточные итоги 2024 года подвело Министерство экономического развития России. Учитывалось тиражирование лучших практик повышения производительности. Оценивались охват предприятий мерами по обучению работников, объем льготного кредитования, исполнительская и кассовая дисциплины региональных команд. На рейтинг также влияют информирование граждан и предприятий о роли нацпроекта, запуск региональных мер поддержки, сообщает пресс-служба Минпромэнерго республики.
Оператором нацпроекта «Производительность труда» в Чувашии является Региональный центр компетенций, который действует на площадке «Мой бизнес» в Чебоксарах. Сегодня в реализацию нацпроекта вовлечена 61 компания с суммарной выручкой более 132 млрд рублей и штатом сотрудников около 22 тыс. человек.
Чувашия вошла в среднюю группу рейтинга по реализации национального проекта «Производительность труда»
Промежуточные итоги 2024 года подвело Министерство экономического развития России. Учитывалось тиражирование лучших практик повышения производительности. Оценивались охват предприятий мерами по обучению работников, объем льготного кредитования, исполнительская и кассовая дисциплины региональных команд. На рейтинг также влияют информирование граждан и предприятий о роли нацпроекта, запуск региональных мер поддержки, сообщает пресс-служба Минпромэнерго республики.