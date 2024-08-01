Росгвардейцы отправили в зону СВО охотничьи ружья и патроны

Беспилотник на мушке ружья

Российские военные, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, нуждаются в максимальной поддержке. Сегодня в помощь бойцам передаются не только одежда, предметы быта, но и оружие. На днях росгвардейцы Чувашии отправили нашим землякам охотничьи длинноствольные ружья и патроны к ним.

По словам участников СВО, охотничье оружие хорошо зарекомендовало себя в борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Поддержать бойцов из батальона «Атал» решили охотники республики, передав свои «стволы» в Управление Росгвардии по Чувашии.

На сегодняшний день переданный арсенал из 13 ружей уже доставлен в зону СВО. Заместитель командира батальона Владимир Кузнецов от лица своих товарищей поблагодарил неравнодушных жителей региона. Сейчас к отправке на передовую готовятся еще более 50 единиц оружия.

Желающие поддержать бойцов огнестрелом могут обратиться в территориальные подразделения Росгвардии. Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы помогут составить все необходимые документы и организуют передачу оружия и патронов в воинские части.

Между тем

Пригодятся на передовой

В помощь бойцам СВО отправятся конфискованный автомобиль и мотоцикл.

Японский кроссовер Toyota Rav 4 и «кроссовый» Motoland WRX 250 принадлежали жителям города Шумерли и села Яльчики. Но мужчины любили ездить за рулем «под градусом», за что были привлечены к уголовной ответственности. Районные суды постановили конфисковать транспортные средства у потенциально опасных водителей. На днях судебные приставы Чувашии исполнили эти решения, составлены акты ареста и изъятия.

Автомобиль с высокими техническими характеристиками и мотоцикл с мощным двигателем будут переданы для нужд специальной военной операции, сообщает пресс-служба республиканского Управления ФССП.

Татьяна Смирнова