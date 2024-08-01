Выставки и фестивали вышитых карт становятся общероссийским трендом

…И будем шить

Пример Чувашии оказался заразительным в хорошем смысле слова. Саратовская область уже имеет свою вышитую карту. Теперь же благодаря местным вышивальщицам карта есть в каждом районе области. По такому случаю там открылась большая выставка.

На выставке в Саратовском областном центре народного творчества имени Лидии Руслановой представлено сорок полотен размером 100 х 100 см от каждого района губернии и города Саратова. Все они созданы в ходе фестиваля «И будем петь, и будем шить», в котором приняли участие 250 мастеров области. Вышивальщицы в каждом муниципалитете творили почти три месяца, с апреля по июнь.

Вся красота Саратовской области отразилась на этих полотнах — изумрудные леса, синие реки, солнечные пашни, бескрайние степи. Есть на выставке и отдельная карта Саратова. Над ней трудились 17 мастеров, украшена она светодиодной подсветкой и оформлена в деревянный багет, изготовленный мастерами столярно-плотницкого кружка.

Как рассказала куратор проекта, заведующая сектором национальных культур центра Елена Лебедева, на создание этих шедевров саратовских мастериц вдохновил фестиваль «Вышитая Россия», который прошел в Чувашии в прошлом году. «Наша выставка — это дань уважения и восхищения мастерством народных умельцев, это возможность воочию увидеть, как обычные нити соединяют времена и судьбы, территории и события, прошлое и настоящее народов, живущих в нашей губернии», — отметила она.

Надо сказать, что Саратовский областной центр народного творчества — активный участник проекта «Вышитая Россия». В 2022 году Елена Лебедева создала узор для Вышитой карты России. Саратовский фрагмент на полотне — это символ богини Макошь с завесы традиционного костюма села Бобылевка Балашовского района. Он выполнен шерстяными нитками в технике гладь и имитирует бранное ткачество. А в прошлом году Саратовская область вышила и собственную карту. Полотно размером 330 х 200 см состоит из фрагментов вышивки, присущей каждому из районов, и соединенных в единое целое. Мастера каждого муниципального района подбирали схему вышивки в соответствии с традиционными орнаментами преобладающего в нем этноса и принципиально не вносили в старинные рисунки ничего нового, авторского. Глядя на эту карту, можно проследить историю заселения края русскими, в том числе старообрядцами, татарами, мордвой, чувашами, казахами, немцами и другими народами…