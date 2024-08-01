В конце июля жители Чувашии подверглись массовой атаке мошенников

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Только за один день в органы внутренних дел Чувашии обратились 24 человека с заявлениями о краже денег дистанционным способом. В общей сложности злоумышленники похитили свыше девяти миллионов рублей.

Мошенники предлагали заработать на инвестициях, сообщали о попытках несанкционированного снятия денег с карты, просили взаймы через взломанные аккаунты. А также обманывали при покупке и продаже товаров через интернет.

Так, жительница Цивильска поверила «сотруднику банка», который сообщил о несанкционированном доступе к порталу «Госуслуги», и перевела на «безопасный» счет 1,4 млн рублей.

Опубликовано: 2 августа 2024 г.


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