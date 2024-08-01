Сурки-фотомодели и жизнь на болоте

Фотовидеоловушки помогают ученым и радуют любителей природы

Сегодня можно не выходя из дома переместиться в среду обитания диких животных со всего мира, проследить за их поведением во время добывания пищи, отдыха, узнать их повадки и секреты. А теперь у нас появилась возможность понаблюдать за животным миром и родной республики, причем, в режиме реального времени.

В рамках Года экологической культуры и бережного природопользования компания «Трансэнергопром» установила три фотовидеоловушки на определенных специалистами Минприроды Чувашии территориях, сообщил в телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев. Одна камера установлена неподалеку от Новочебоксарска, рядом с мелководным болотом, на котором собирается много водоплавающих птиц — кулики, чайки, утки… Еще две «ловушки» в Цивильском округе будут вести наблюдение за сибирскими косулями рядом с их кормушками и сурками-байбайками возле их норы.

Кстати, на днях в «объектив» фотоловушки попало целое семейство сурков. Животные резво бегали, играли, загорали и даже немного попозировали на камеру.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ У сурков есть два вида нор — летние и зимние (глубина последних может достигать 8 метров). Укладываясь в спячку, байбаки закупоривают свои дома изнутри землей и камнями. За лето сурки обычно нагуливают до двух килограммов жира. В зимнем сне все эти запасы тают — проснувшиеся сурки выходят на свет божий потрепанные, исхудавшие, а вес в них всего около двухсот граммов.

«Такие ловушки не только позволяют специалистам проводить более точные исследования дикой фауны, в том числе и редких животных, включенных в Красную книгу Чувашской Республики, но и дают возможность простым людям ближе познакомиться с поведением наших меньших собратьев в их естественной среде обитания», — отметил министр природных ресурсов и экологии республики Эмир Бедертдинов.

В дальнейшем в республике планируется установить еще три фотовидеоловушки. Идет работа и над организацией онлайн-трансляций с камер наблюдения на сайте Чувашской энергосбытовой компании. Так что в скором времени можно будет в режиме реального времени наблюдать за животным миром Чувашии.

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Ударим ловушкой по браконьеру

«Мы также ставим и временные фотоловушки. Например, в конце июня они стояли рядом с дуплами редких сов-сплюшек, благодаря которым мы получали информацию о времени вылета птиц из дупла, их птенцах, — рассказал заместитель руководителя Дирекции по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Геннадий Исаков. — По мере необходимости мы также можем устанавливать фотоловушки в других местах. На будущее у нас есть договоренность об использовании этих фотоловушек для пресечения браконьерской деятельности».