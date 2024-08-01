Тотальный диктант: дата известна, имя автора — пока секрет

В следующем году акция грамотности пройдет 5 апреля. Об этом объявили организаторы Тотального диктанта. Сейчас они готовятся к очередному конкурсу «Столица Тотального диктанта» — старт его объявят 8 сентября. Напомним, столицами диктанта уже были Владивосток, Таллин, Санкт-Петербург, Якутск, Ярославль, Нижний Тагил и Томск. Какой город станет новой столицей акции, в которой автор Тотального диктанта будет читать свой текст, станет известно зимой следующего года. Текст, кстати, уже написан, но имя автора пока держат в секрете. Назовут его опять же 8 сентября в День грамотности и день открытия нового сезона Тотального диктанта. Напомним — организаторами акции «Тотальный диктант» в Чебоксарах являются ЧувГУ имени И.Н. Ульянова и газета «Советская Чувашия».