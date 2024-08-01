Бойцам пригодятся и трактор, и печка

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Специальные антидроновые одеяла, которые ночью могут «спрятать» солдата от зоркого ока тепловизора, нательное белье, лекарства и… трактор передали Герою России Евгению Борисову для отправки в зону СВО жители Ядринского округа.

«Трактор станет незаменимым помощником на территории, где проходят боевые действия», — отметил глава округа Станислав Трофимов и выразил благодарность за помощь в отправке груза Александру Матвееву и Юрию Шлепневу.

А бойцам — уроженцам Красночетайского района с малой родины прислали печку для бани. Как сообщил глава округа Иван Михопаров, с просьбой о передвижной парилке к нему лично обратился один из бойцов, а помог с банной печкой местный индивидуальный предприниматель Владислав Савинкин.

«Спецзаказ на передовую успешно доставлен, мы уже моемся!» — сообщили в письме бойцы.

Опубликовано: 31 июля 2024 г.


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