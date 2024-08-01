За рулем — дети

На этой неделе многих потрясла ужасная новость из Брянской области: 13-летняя Луиза погибла, управляя мотоциклом, ее подруга-пассажирка попала со страшными травмами в реанимацию. Известно, что двухколесную машину школьнице подарила мама. Брянская Госавтоинспекция обратилась к родителям с призывом оградить своих детей от мототехники.

Для Чувашии подростки на питбайках, небольших спортивных мотоциклах, тоже являются настоящей проблемой. Жалобами на этих участников дорожного движения пестрят чаты всех микрорайонов и популярных интернет-пабликов. МВД не успевает публиковать посты о задержании (по сути, спасении) школьников, у которых нет ни прав, ни навыков вождения. К примеру, в Алатыре в ходе недавнего рейда сотрудники Госавтоинспекции выявили сразу восемь несовершеннолетних питбайкеров!

К сожалению, родители, доверившие детям управление мотоциклами, не понимают, какие страшные подарки они сделали своим мальчикам. К примеру, у питбайка нет зеркал заднего вида, и водителю сложно оценить дорожную ситуацию. Чем это заканчивается, хорошо знают врачи-травматологи. В палаты Республиканской детской клинической больницы страшно заходить — школьникам очень больно после аварий, их очень жалко.

Не меньше проблем и с электросамокатами, которые дети обожают седлать вдвоем, а порой и втроем. Их каждый день задерживают инспекторы ДПС, возбуждают административные дела на родителей, накладывают санкции сами прокатчики. Но ситуация не меняется. Остается ждать осени — похолодает, и самокатчики уйдут на «зимние каникулы». Пока же государство явно не может справиться с этой проблемой. А жители ругают «урбанистов» лобирующих велодорожки — именно по ним гоняют на электросамокатах и сбивают людей.

Впрочем, старые добрые велосипеды тоже находятся в зоне внимания ГИБДД. Сразу два ребенка-велосипедиста пострадали в эти дни — их сбили машины. Поэтому нелишним будет напомнить водителям о необходимости снижать скорость во дворах. Родители также должны объяснять деткам, какую опасность таит «вылет» из-за поворота или из-за припаркованных машин.