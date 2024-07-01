В Чебоксарах оценили первые результаты нововведений в сфере платного паркинга

Как было заявлено на общегородской планерке, с 1 марта 2024 года закон разрешает размещать автомобиль на муниципальной парковке бесплатно до 120 минут, что привело к снижению количества пользователей платным паркингом более чем в два раза, снизилась и сумма поступлений в бюджет города. Одновременно специалисты отмечают рост популярности абонементов платного паркинга. В МКУ «Земельное управление» дорабатывается нормативная база, право бесплатного пользования муниципальными парковками будет предоставлено участникам боевых действий и СВО. Продолжается работа по организации дополнительных парковочных пространств: новые предложения — на стоянках по улице Привокзальной, 3 и на площади Скворцова, 4.