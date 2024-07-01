Виктория Максимова выиграла «бронзу» этапа международной легкоатлетической серии «Королева спорта»

Звезда чувашской легкой атлетики Виктория Максимова финишировала третьей в беге на 200 м на девятом этапе международной легкоатлетической серии «Королева спорта» в Москве. Соревнования прошли с участием сильнейших спортсменов России и Беларуси.

Максимова преодолела дистанцию за 23,49 секунды. Она уступила только Юлии Караваевой из Москвы (23,38) и Наталье Комбаровой из Челябинской области (23,44).

Для воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва № 1 имени В. Егоровой 200 м — коронная дистанция. Она принесла Максимовой титул чемпионки России в 2022 году, когда главные легкоатлетические старты прошли как раз на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах. Тогда спортсменка пробежала дистанцию за 23,13 секунды. Но и этот результат меркнет на фоне скорости легкоатлетки на этой же арене в рамках состоявшихся этим летом Мемориала имени А.В. Игнатьева и Кубка России: время Максимовой — 23,03 и 23,05 секунды соответственно.