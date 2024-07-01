«Искра» зажгла огонь в сердцах

Зрелищная борьба до последних секунд, шикарные забитые голы и отраженные вратарями броски — полную гамму эмоций ощутили поклонники любимой игры с шайбой, которые следили за перипетиями 15-го Кубка Чувашской Республики в дивизионе «Стажер» в рамках Непрофессиональной хоккейной лиги.

Более месяца шесть коллективов боролись за долгожданный трофей. С каждым годом уровень соперничества растет, поэтому любая команда имела шансы стать чемпионом. В турнире участвовали «Искра» из поселка Опытный Цивильского муниципального округа, столичные «С.К.А.Л.А.», «МФК Спартак», «Альфа», «Спартак» и «Ракета». Основная часть встреч была сыграна на базе ледового дворца «Чебоксары Арена».

В рамках кругового этапа проходили невероятно яркие и напряженные поединки — номинальные аутсайдеры могли спокойно отобрать очки у фаворитов. По ходу турнира вырисовывались главные претенденты на победу — «Искра» и «С.К.А.Л.А.». Именно эти дружины и разыграли кубок. К сожалению, в матче за третье место борьбы не получилось. Бронзовым призером стал «МФК Спартак», разгромивший «Альфу» со счетом 7:2.

В свою очередь, со стартового свистка финала на льду кипели нешуточные страсти. Неуступчивые игроки «Искры» и «С.К.А.Л.А.» боролись за шайбу, порой прибегая к нарушениям правил. На протяжении встречи «Искра» владела инициативой. Однако к 32-й минуте третьего периода на табло горел счет 3:3. Интрига в противостоянии замаячила с новой силой, но концовка финала осталась за цивилянами. Примечательно, что победную шайбу забросил нападающий Иван Нестеров, который в решающей встрече оформил хет-трик, а по итогам Кубка Чувашской Республики был признан лучшим бомбардиром турнира. «Искра» выиграла 5:3 и завоевала заветный трофей!

Триумфа могло бы не случиться без поддержки цивильской дружины со стороны Владимира Сорокина — генерального директора АО «МКБ «Искра» имени И.И. Картукова. Игроки и тренеры команды выражают огромную благодарность Владимиру Алексеевичу за оказанную помощь.

Представитель завода «Искра» Владимир Сорокин, лучший бомбардир Иван Нестеров и капитан «Искры» Валентин Леонтьев очень рады новому трофею в коллекции клуба.

Фото Официальной группы Непрофессиональной хоккейной лиги Чувашии ВКонтакте