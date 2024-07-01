Станкостроители Чувашии готовы поставлять продукцию в Беларусь

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
«Визит делегации Чувашии откроет новые перспективы для реализации совместных проектов, направленных на развитие наших регионов», — пишут на сайте ОАО «Камволь». Фото kamvol.by

В ходе недавнего визита делегации Чувашии в Беларусь представители предприятия «Текстильмаш» познакомились с работой компании «Камволь» — крупнейшего производителя текстильной продукции.

Чувашия готова выпускать ткацкие станки для белорусской легкой промышленности. Об этом в своем телеграм-канале рассказал вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. На встрече обсуждались техническое задание для выпуска нового оборудования и возможность обновления и модернизации уже действующих станков.

Опубликовано: 24 июля 2024 г.


Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.