Новую тару для мусора получат 18 муниципалитетов Чувашии

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В дополнительных контейнерах и бункерах для сбора твердых коммунальных отходов нуждаются 18 из 26 муниципальных образований Чувашии.

По инициативе Главы республики Олега Николаева Министерство природных ресурсов и экологии уже провело отбор заявок на выделение средств на закупку недостающего оборудования для сбора ТКО. Работа проведена в соответствии с задачами национального проекта «Экология», который нацелен на повышение эффективности обращения с отходами и кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха и окружающей среды, а также сохранение уникальной флоры и фауны России. Средства на «тару» для ТКО будут выделены из регионального бюджета.

Руководитель Минприроды республики Эмир Бедертдинов сообщил, что закупка контейнеров завершена в Батыревском, Козловском, Шемуршинском, Ядринском округах и в городе Канаше. Так, Козловским округом был заключен контракт на приобретение 111 контейнеров. С остальными муниципальными образованиями работа по закупке контейнеров и бункеров находится в стадии контрактации, ее завершение запланировано в третьем квартале 2024 года.

Опубликовано: 24 июля 2024 г.


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