«Все эти цветы принадлежат Анисиму»

В Чебоксарах под восторженные аплодисменты зрителей прошел концерт «Муздинас», посвященный 100-летию со дня рождения композитора и заслуженного деятеля искусств РСФСР и Чувашской АССР Анисима Асламаса. Название было выбрано неспроста — его когда-то придумал сам Анисим Васильевич, расшифровывается оно как «Музыкальная династия Асламаса».

Концерт начался с приветственных слов снохи прославленного композитора Инны Игоревны. Она поблагодарила зрителей за интерес к творчеству Анисима Васильевича, а директора художественного музея — за возможность провести эту встречу в зале, где буквально все пропитано красотой и гармонией.

В ходе программы были представлены сочинения в исполнении внуков композитора, Алексея и Антона, и Инны Игоревны. Они все имеют музыкальное образование и посвятили свою жизнь искусству.

Алексей заметил, что гениальность Анисима Асламаса — в парадоксах, в его умении сочетать несочетаемое. В этом можно убедиться, прослушав произведения «Морозное утро», «Кукла», «Игра» из цикла «В родной деревне». А в «Песне предков» вырисовывается картина-воспоминание, как маленький Анисим с односельчанами отправлялся пасти коров и вечером, когда заходило солнце, все садились вокруг костра и по очереди рассказывали страшные истории про нечисть. Но вдруг она и вправду начинает наступать, а единственное оружие пастуха — это его дудочка. И вот завязывается бой: сначала держать оборону сложно, но потом отвага и мужество пастуха возрастают, и силы нечисти постепенно ослабевают.

Представители династии не раз подчеркнули, что Анисим Асламас внес вклад в культуру и искусство Чувашии. Композитор участвовал в фольклорных экспедициях, записывал и изучал особенности песенного творчества чувашей, обработал свыше ста народных песен. Он также писал музыку к спектаклям, создал немало оркестровых и камерно-инструментальных произведений.

После завершения концерта зрители еще долго аплодировали музыкантам. На бис прозвучал романс «Воспоминание». Алексей Асламас признался, что исполняя его, он представляет, как дедушка более 30 лет назад гулял по саду. Зрители в знак благодарности подарили артистам цветы. Инна Игоревна заметила: «Все эти цветы принадлежат Анисиму!»

Антонина Капитонова