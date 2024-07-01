«День поля» год кормит

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Цивильском округе на базе Чувашского НИИ сельского хозяйства открылась республиканская выставка-демонстрация «День поля — 2024». Этот аграрный форум проводится в Чувашии с 2006 года.

Ежегодно десятки российских компаний демонстрируют здесь современные сорта сельскохозяйственных культур, перспективные образцы средств защиты растений, сельхозтехнику. В нынешней выставке участвуют 74 экспонента из 16 регионов страны, всего прибыло около 2,5 тыс. посетителей. Демонстрируются посевы более 220 делянок, более 200 единиц техники. Работает деловая программа, в которую включены семинары, мастер-классы, конкурсы. Особым вниманием пользуются тракторы и комбайны. Свои образцы представляют производители со всей России и Республики Беларусь.

На открытии выставки выступил Глава Чувашии Олег Николаев. Он нацелил на практические испытания техники, демонстрацию лучших сортов сельхозкультур, чтобы действующие и потенциальные фермеры могли взять на вооружение передовой опыт, а потом торжественно наградил лучших аграриев. Среди награжденных была и председатель СХПК «Коминтерн» Красночетайского округа Альбина Новикова, о которой не раз писала «СЧ» — Олег Николаев вручил ей знак почетного гражданина Чувашской Республики. На выставке руководитель республики также ознакомился с экспозицией техники, осмотрел делянки.

Сегодня выставка продолжит свою работу.

Опубликовано: 18 июля 2024 г.


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