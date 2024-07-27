Жителей Чувашии предупредили о новом виде мошенничества

Жителям республики все чаще звонят неизвестные, представляясь сотрудниками сотовых компаний, и предлагают улучшить качество мобильной связи. О таких звонках предупредил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

Эксперт объяснил, что неизвестные, которые представляются сотрудниками оператора связи, обычно уверяют собеседника, что хотят улучшить для него качество связи либо обновить настройки или информацию об абоненте. При этом они торопят свою потенциальную жертву, не оставляя времени на размышления.

Если человек соглашается с предложением, его просят продиктовать им уникальный код, который может использоваться для входа на портал Госуслуг. А это – прямой доступ к личной и финансовой информации.

«Убедитесь в подлинности звонка, если сотрудник оператора связи звонит вам с какими-либо просьбами, завершите разговор и самостоятельно перезвоните по официальному номеру оператора. Помните, что вся важная информация поступает через мобильное приложение или через личный кабинет на официальном сайте оператора. Запросы, поступающие другими способами, должны вызывать сомнения», — пояснил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

Чтобы защититься от такой схемы, эксперт МТС порекомендовал использовать антиспам и блокировку подозрительных телефонных номеров. Ну и главный совет – не торопиться совершать никаких действий, если об этом по незнакомому номеру телефона просит неизвестный человек.