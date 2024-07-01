Прерванные «гастроли»

Чебоксарские полицейские задержали жительницу Кировской области, подозреваемую в кражах.

На прошлой неделе в отдел полиции № 6 Управления МВД России по г. Чебоксары обратилась 84-летняя пенсионерка, которая сообщила о визите лжесоцработницы. Женщина сделала вид, что проводит уборку в квартире и незаметно похитила кошелек. Когда хозяйка, заподозрив неладное, позвонила настоящему, закрепленному за ней соцработнику, незнакомка скрылась.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи камер видеонаблюдения и очень скоро установили личность подозреваемой — в доме потерпевшей побывала ранее неоднократно судимая 34-летняя жительница Кировской области. Молодая женщина под конвоем была доставлена в столицу Чувашии.

Как выяснилось, кошелек с деньгами — не единственная ее «добыча». Установлено, что кировчанка имеет отношение к краже 130 тыс. рублей у другой чебоксарской пенсионерки. К бабушке она также пришла под видом соцработника: предложила обменять «старые» купюры на новые, похитила деньги и скрылась.

Возбуждены уголовные дела. В полиции не исключают, что задержанная может быть причастна и к другим подобным преступлениям, ориентировки уже направлены, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.