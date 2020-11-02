Шаурма на ночь глядя особенно вредна…

Пока не все заведения общепита соблюдают запрет на работу после 23 часов.

Количество заболевших коронавирусом растет и властям, к сожалению, приходится возвращать часть ограничений, известных нам по «первой волне». 2 ноября Глава Чувашии Олег Николаев подписал указ, в соответствии с которым в числе прочего предприятиям общественного питания запрещается принимать посетителей с 23.00 до 6.00. Работать в это время можно только на вынос. А на заседании Кабмина 11 ноября руководитель региона поручил провести тотальную проверку — как предприниматели соблюдают ограничительные меры.

Ведь ясно, что после одиннадцати часов вечера в подобные заведения люди ходят развлекаться, что способствует распространению опасной инфекции — в том числе из-за нарушения социального дистанцирования и масочного режима. А в соцсетях жители республики жалуются на то, что некоторые кафе как ни в чем не бывало продолжают работать по ночам.

Глава республики на заседании правительства предупредил, что усугубление ситуации с распространением COVID-19 и растущая нагрузка на систему здравоохранения вынуждают задуматься о более жестких ограничительных мерах в отношении ночных заведений — по примеру Москвы и ряда других регионов. И тут многое зависит от готовности владельцев кафе и ресторанов соблюдать уже существующие ограничения.

В этот же день поздним вечером в Чебоксарах состоялась проверка заведений общепита — в сопровождении сотрудников правоохранительных органов и Роспотребнадзора, а также представителей СМИ в рейд отправились главы всех трех районных администраций Чебоксар и их заместители.

23.01. Первым объектом на пути мобильной группы Калининского района стал бар «Зажигалка» на площади Речников. Двери клуба закрыты, а рядом на стене висит табличка: «Режим работы с 22.00 до 23.00». Здесь, вроде как, все спокойно, однако сотрудница одной из компаний, офис которой находится в том же здании, пожаловалась, что часто слышит со стороны бара громкую музыку, которая не смолкает до самого утра. Но сегодня единственный вход в заведение заперт на ключ.

Находящийся рядом караоке-клуб «Freedom» тоже оказался закрыт, свет в окнах не горел.

Рейды прошли во всех трех районах города, больше всего нарушителей в Ленинском районе.

23.10. А вот в ресторане «Лимонад» светят люстры и лампы. Звоним в дверь, открывает администратор. Но, как выяснилось, владельцы ресторана ничего не нарушают — посетителей нет, остались только сотрудники. Заведение работает до 23.00 и некоторые из них еще не успели уйти.

23.18. Похожая ситуация в заведении Hunter Club. Работники компании еще не успели уйти, на территории никого кроме них не было, хотя на табличке у входа и указано, что по будням клуб работает до полуночи, а по выходным — до 2:00.

23.27. На девятом по счету «объекте» нам все-таки удалось обнаружить нарушителей. Кафе «Таван Шаурма 24 часа» продолжает обслуживать клиентов, несмотря на запрет. Зайдя внутрь, мы увидели двух мужчин, принимавших пищу. Увидев полицейскую форму, они тут же поспешили скрыться. Но в дальнем углу чуть позже были обнаружены еще два посетителя.

Сотрудникам заведения еще раз разъяснили, что обслуживать гостей внутри кафе после 23 часов, даже если они тут же уйдут и не будут употреблять пищу на месте, нельзя. Передавать заказы покупателям нужно через специальное окно, либо поставить возле двери стол, перегородив проход в кафе для посетителей, и передавать заказы через него. Сотрудников попросили предоставить температурный журнал и составили акт фиксации нарушений. Позже руководство заведения пригласят в полицию для составления протокола, организации грозит штраф до 300 тысяч рублей.

…За минуту до полуночи рейд по заведениям Калининского района был завершен. Комиссия успела проинспектировать 13 объектов, в двух из которых оставались сотрудники, еще в одном кафе посетителей продолжали обслуживать, невзирая на запрет.

Всего же в этот вечер в городе на проверку предприятий общепита выехали шесть мобильных групп. Во всех районах Чебоксар они проверили 85 объектов и составили 7 актов фиксации нарушений, их передадут в суд для принятия окончательного решения.

Подпись к снимку: Сотрудники заведения по улице Ивана Франко не признавали своей вины и отказались подписать акт фиксации нарушения. Фото автора