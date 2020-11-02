Жительница Чебоксар лишилась миллиона рублей

В отдел полиции № 4 УМВД России по городу Чебоксары обратилась 61-летняя женщина, ставшая жертвой мошенников. Для начала недобрые люди выяснили у пенсионерки, услугами какого банка она пользуется. Затем к ней позвонили «представители» названного ею кредитного учреждения. В ходе телефонного разговора пенсионерка назвала все пароли, поступившие на ее телефон, а также свои установочные данные. Все это позволило злоумышленникам оформить на нее кредит. Затем мошенники убедили пожилую чебоксарку приехать в банковское учреждение и перевести сумму оформленного кредита на указанный ими якобы безопасный счет. Женщина выполнила все предписания аферистов, в результате чего лишилась миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщают в пресс-службе МВД по Чувашии.